Investigan la desaparición de una mujer embarazada y su hija de seis años en Sevilla La familia está convencida de que no se trata de una marcha voluntaria EL NORTE Miércoles, 20 septiembre 2017, 17:07

La Policía Nacional investiga la desaparición de una mujer embarazada de 26 años, vecina de la barriada sevillana de Bellavista, y su hija de 6 años, de las que no se tienen noticias desde la tarde del pasado sábado, según han informado a EFE fuentes policiales.

La madre, Sandra Capitán Capitán, y la niña, Lucía B.C., faltan de su casa desde las 14:00 horas del pasado sábado, sin que el coche de la mujer se haya movido de donde lo dejó estacionado.

La madre y abuela de las desaparecidas puso la denuncia el pasado lunes, citando en la misma que el teléfono móvil de la mujer está apagado desde el sábado, y sospechando de que ambas no se han marchado por voluntad propia.

La madre mide 1.76, pesa 80 kilos y tiene el pelo ondulado y castaño, mientras que la niña lleva el brazo escayolado.

La propia madre de Sandra y abuela de Lucía, Josefa Raquel Capitán, ha manifestado en declaraciones a ABC su convencimiento de que ambas «están retenidas en algún sitio, lo sé, estoy segura». «A mi niña se la han llevado a la fuerza, ella no se iba nunca a ninguna parte sin decírmelo; me llamaba todos los días para que no me preocupara y esto no me cuadra», afirma esta madre vecina del Polígono Sur de Sevilla.

Josefa Raquel alerta además del hecho de que en la casa de las desaparecidas se hayan encontrado las «patatas en la freidora y una hamburguesa a medio preparar», además de que el vehículo propiedad de su hija «no se ha movido», algo raro porque ella «iba a todas partes con su coche».