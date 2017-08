«Somos un bar, no investigadores privados» Mensaje original del novio celoso que ofreció dinero a un bar para vigilar a su novia / Facebook Un novio celoso propone pagar a un local para vigilar a su novia, la respuesta que dio el establecimiento de Newcastle se hizo viral EL NORTE Jueves, 3 agosto 2017, 12:07

«Para cualquiera que considere ofrecernos dinero para acosar momentáneamente a sus parejas...somos un bar, no investigadores privados o pervertidos profesionales». Así de contundentes se mostraron los responsables del bar Filthy's de Newcastle (Reino Unido) ante la petición de un hombre de espiar a su novia a cambio de una retribución.

El mensaje del novio celoso decía: «Hola, mi novia va de despedida de soltera este fin de semana al Filthys. Me preguntaba si podría pagar a un miembro del personal para echarla un ojo y no hay ningún hombre cerca de su mesa. No quiero que el miembro del personal deje de vigilar», lejos de hacerle caso e ingresar un dinero extra, el bar hizo público el mensaje para dar un escarmiento para aquellos que tratan de controlar a sus parejas.

El post del Facebook del bar ha sido comentado y compartido por centenares de usuarios. Estos mismos han criticado el comportamiento del chico para vigilar a su novia, según ha recogido Newcastle Chronicle.

Se desconoce la identidad del sujeto pero seguro que se piensa dos veces volver a intentar controlar a su novia debido al rechazo que ha causado