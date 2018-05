Instinto de supervivencia La magnífica creación de Hajima Isayama, 'Attack on Titan', regresa con una secuela del videojuego que madura la jugabilidad y la trama mientras sigue fiel a la serie de animación EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 6 mayo 2018, 16:46

La animación japonesa fija sus inicios a principios del siglo XX, cuando las producciones se denominaban senga eiga ('película de línea dibujada', en su traducción al español) y doga eiga ('película de dibujos en movimiento'). Nacieron con el objetivo de competir contra la todopoderosa Disney y con los años se ha convertido en una industria no solo consolidada, sino un fenómeno cultural allende las fronteras niponas. Sin ánimo de repasar su historia, sirva de ejemplo del crecimiento de este fenómeno la generosa oferta que muestran servicios como Netflix, que adquieren los derechos de clásicos mientras se hacen con nuevas series o incluso co-producen algunas. Entre la mentada oferta se incluye la creación de Hajima Isayama, 'Shingeki no Kyojin', conocida en occidente como 'Attack on Titan', un auténtico fenómeno de masas cuyo éxito dio pie a un videojuego y, ahora, a su esperada secuela, 'A.O.T 2', que consigue superar al original y mantenerse fiel al anime para deleite de sus aficionados.

Ficha técnica Título: 'A.O.T 2' Plataforma: Xbox One, PS4, Nintendo Switch Edad: +18 Precio: 69,95 / 64,95 (Switch)

'Attack on Titan' es una nueva interpretación del apocalipsis o, más bien, del mundo que les puede quedar a los pobres humanos que hayan tenido la osadía de sobrevivir. Vio la luz en forma de manga por primera vez en 2009, mientras que la serie animada se estrenó en 2013. Muestra un contexto post-apocalíptico que puede no ser novedad, pero su gran virtud reside en su poderío visual y su acertada mezcla de terror visceral y psicológico. La base argumental sitúa a la humanidad en refugios construidos tras altos muros para defenderse de los denominados Titanes, gigantescas criaturas que se alimentan de carne humana. Tras un trágico arranque en el que uno de los refugios ve superadas sus defensas, el protagonista Eren Jaeger vive cómo su madre es devorada por los temibles monstruos. La chispa que necesitaba para, junto a sus amigos, alistarse en la resistencia y plantar cara a la amenaza.

Era cuestión de tiempo que algún estudio se lanzase a realizar la adaptación en forma de videojuego, aunque la primera incursión no cumplió con las expectativas. Tras una olvidable adaptación para Nintendo 3DS, el listón se situó más alto con 'A.O.T: Wings of Freedom' (2016), obra de los creadores de sagas tan famosas como 'Dinasty Warriors'. El equipo de Omega Force cambió de registro y aceptó el reto de ofrecer a los fans lo que pedían a gritos: impresionantes batallas contra titanes descomunales cargadas de acción. Una aventura que mezclaba además toques de rol para ofrecer una experiencia muy particular y especial.

El título tuvo una buena acogida y muchos esperaban la secuela que ya está entre nosotros. 'A.O.T 2' tiene el objetivo de apuntalar aún más las cotas de calidad de la primera entrega, y lo cierto es que da en la clave con las novedades que ha introducido Omega Force mientras depuran la jugabilidad. Si 'A.O.T Wings of Freedom' destacó por ser una mezcla de géneros con personalidad propia, 'A.O.T 2' sigue la misma senda con un mayor énfasis en los dos pilares principales: el rol y la acción. Nada más iniciar el juego los usuarios deberán configurar su propio personaje, eligiendo sexo y aspecto físico. Una vez listos, el siguiente paso será convertirse en soldado novato de la resistencia, y a partir de ahí subir de nivel para alcanzar mayores rangos con el fin último de exterminar a los peligrosos titanes.

Antes de ir a los combates, cabe destacar el esfuerzo invertido en el apartado argumental, que bebe directamente de la segunda temporada del anime. Para narrar dicho argumento, los autores del videojuego han optado por la técnica del «manuscrito perdido», que en esta ocasión no es otra cosa que el diario de nuestro protagonista. La trama se sigue con interés y va ganando enteros a medida que se progresa. Lo cierto es que en este sentido, 'A.O.T 2' es lo más parecido a sentirse dentro de la serie. Ahora bien, como en anime, manga o videojuego, la auténtica salsa son los frenéticos combates contra los titanes.

En este sentido, la secuela parte de las bases fijadas por la primera entrega y el componente estratégico vuelve a ser esencial. Ante las diferentes clases de titanes, el jugador deberá elegir cuál es la mejor vía para acabar con ellos, y es que no siempre es sencillo acceder al punto más vulnerable de las criaturas. Para ello, el título ofrece diferentes herramientas, englobadas principalmente en el denominado Equipo de Maniobra Tridimensional, con las que hacer frente a los monstruos. En algunos casos será mejor atacar por sorpresa (una de las novedades), desmembrar diferentes partes del cuerpo de los titanes para paliar las amenazas (y conseguir recursos) o acudir a los aliados con ataques coordinados por el jugador (otra novedad).

Será necesario, eso sí, controlar los elementos que permiten dichos ataques como son el gas, para impulsarse por los aires y las magníficas cuchillas, por lo que es evidente que no basta con lanzarse a lo loco si se quiere salir airoso. Sobra decir que el apartado audiovisual es perfecto, bebiendo directamente de la línea artística de la serie y apuntalando la espectacularidad de los combates. No obstante, no todo es luchar, y es que en esta entrega se ha querido hacer énfasis en la vida dentro de los muros. Entablar relaciones con otros personajes no solo enriquecen la experiencia a nivel de guion, sino que será necesario para preparar las batallas o comprar y vender recursos.

Por otro lado, incluye también modo multijugador cooperativo en la línea de la primera entrega y un nuevo modo para que los jugadores se enfrenten entre ellos en busca de las mejores puntuaciones en combate. Con todo, lo cierto es que esta secuela ha sabido coger las riendas de la acertada primera entrega para captar aún más la esencia de la creación de Isayama. Las novedades ofrecen una experiencia más redonda y el hecho de beber directamente de los acontecimientos de la segunda temporada convierten este 'A.O.T 2' en una cita obligada para los fans.