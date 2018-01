Oda al humor gamberro La exitosa serie de animación 'South Park' no solo lleva emitiéndose desde 1997, sino que además en los últimos años no cesa de protagonizar videojuegos EL NORTE Valladolid Domingo, 21 enero 2018, 14:02

Fue un buen día de 1992 cuando dos estudiantes de la Universidad de Colorado, Trey Parker y Matt Stone, decidieron unir fuerzas para llevar a cabo un corto de animación titulado 'The Spirit of Christmas' ('El espíritu de la Navidad'). El corto, con personajes hechos con papel y animado mediante la técnica de stop-motion, cuenta la historia de un muñeco de nieve con muy mala leche que siembra el caos en un pueblo ficticio situado en la misma región que sus creadores. El nombre del pueblo no era otro que 'South Park'. Aquel corto animado fue el germen de una de las series de animación estadounidense más longeva y exitosa.

Siempre característica por sus guiones de lengua afilada que caricaturizan a la sociedad de EEUU, la serie, dirigida al público adulto, ha recibido múltiples reconocimientos. No obstante, no contentos con triunfar como serie de televisión, los personajes han protagonizado en los últimos años una serie de videojuegos de gran calidad. No hay pantalla que se les resista, pues también han triunfado en teléfonos móviles (con 'South Park: Phone Destroyer'), y es evidente que el humor ácido que destilan no solo no pasa de moda, sino que es más necesario que nunca.

Cuatro son los protagonistas de South Park: Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman y Kenny McCormick. No obstante, todo el pueblo está lleno de personajes memorables y en conjunto forman una amalgama indivisible que, a través de situaciones de lo más absurdas y simpáticas, no deja títere con cabeza en su crítica a la sociedad. Temas como el racismo, la violencia, el sexo o la región y, en general, la multitemática hipocresía estadounidense, suelen ser los ejes de una serie que ha sido incluida por la revista Time como uno de los 100 mejores programas televisivos de todos los tiempos.

Con todo este éxito audiovisual sobre sus espaldas, resultaba sorprendente comprobar la escasa calidad de los videojuegos basados en la franquicia. La sorpresa llegó en 2014 con el lanzamiento de 'South Park: La vara de la verdad' (PC, PS3, X360, PS4, Xbox One), un videojuego perteneciente al género RPG que contó con los productores de la serie de TV a cargo del guion y el prestigioso estudio Obsidian Entertainment a cargo de la jugabilidad. El resultado no pudo ser más gratificante, con toda una ciudad por explorar, un sistema de progresión bien cuidado y combates por turnos, entre otros elementos característicos del rol. Un juego accesible, pero con su punto de profundidad y una gamberra fidelidad a la serie que todo fan supo apreciar.

Dada la buena acogida era cuestión de tiempo que un nuevo título de la saga viese la luz, y ese ha sido el caso de 'South Park: Retaguardia en peligro'. El videojuego vuelve a trasladar a los jugadores al pueblo de la serie y ofrece una experiencia rolera con una serie de cambios con respecto al anterior que le han sentado de maravilla. En esta ocasión los responsables no ha sido el equipo de Obsidian, sino Ubisoft San Francisco, quienes han sabido recoger el testigo con un título a la altura de 'La Vara de la verdad', la serie de TV y South Park en general.

En esta ocasión se abandona la ambientación fantástico-medieval para contar una historia de superhéroes. Las calles de South Park son más peligrosas que nunca, especialmente cuando se pone el sol, y la situación es tal que solo un grupo de auténticos héroes, de los de antifaz, capa y calzoncillos por fuera del pantalón, puede solucionarlo. La excusa perfecta para que Cartman forme su propio grupo liderado por el genial Mapache (él mismo) y Amigos. El chico nuevo (el jugador) deberá olvidar la temática medieval del anterior juego, adaptarse al nuevo periplo anti-crimen y descubrir sus poderes. Eso sí, el más importante será el poder que nace de su esfínter, con el que podrá manipular el tiempo.

Una situación surrealista marca de la casa que deja claro que el humor más gamberro no podía faltar en esta secuela. Regresa la exploración de una precisa recreación de South Park en busca de objetos y equipo para mejorar a los protagonistas, materiales con los que fabricar nuevos objetos, conocer a personajes o visitar las tiendas para compras varias. El sistema de progresión, sin ser abrumador, tiene el punto justo de profundidad y equilibrio que lo convierte en una experiencia fantástica. Además, y quizás este es uno de los puntos más importantes de 'Retaguardia en peligro', el sistema de combate se ha reformado al completo y el resultado es perfecto.

En esta ocasión los combates se desarrollan por turnos y se despliegan en una serie de cuadrículas sobre las que controlar a varios personajes. Los escenarios también jugarán un rol importante en un sistema de enfrentamientos dinámico que incluye la opción de manipular el tiempo para ofrecer un giro más. Además, a nivel de producción el juego es prácticamente una recreación perfecta de la serie de TV gracias a su motor gráfico y detalles como las voces originales en castellano en la versión que ha llegado a nuestro país. Un gran añadido que sabrán apreciar unos fans que están de enhorabuena con la tónica que están adquiriendo los videojuegos protagonizados por Cartman, Kyle, Stan y Kenny. Perdón, Mapache y Amigos.