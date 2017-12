Un hombre muere por una frase que tenía tatuada Tatuaje del paciente. / DIARIO VASCO Desató una situación controvertida entre el equipo médico que «finalmente respetaron el tatuaje» así lo recoge 'The New York England Journal Medicine' EL NORTE Valladolid Miércoles, 6 diciembre 2017, 18:56

Un hombre fue ingresado en un hospital de Florida, Estados Unidos, pero debido a un tatuaje que tenía desató una controvertida situación entre el equipo médico. El paciente, de 70 años, llegó al centro al borde de la muerte. Cuando le tuvieron que desvetir para poderle realizar las pruebas necesarias fue cuando se encontraron con la sopresa de un tatuaje que ponía 'Do not resucitate', 'no reanimar'. Los especialistas terminaron decidieron dejarle fallecer tras una consulta ética.

El individuo que ya tenía ya tenía antecedentes de una fuete dolencia pulmonar crónica, diabetes y fibrilación auricular, ingresó incoscientemente. En el momento que le tuvieron que desnudar fue cuando vieron la frase. La situación del momento la recogió un estudio médico publicado en 'The New England Journal Medicine'. En dicha publicación se afirma «mientras se analizaba sí se podía tomar como petición válida la frase del tatuaje, solo se le administró antibióticos empíricos y reanimiación con líquidos por vía intravenosa».

« Tras revisar el caso, los consultores, finalmente, dedicieron respectar el tatuaje. Se sugirió que lo más razonable era acatar la decisión del paciente» afirman. El hombre, finalmente, falleció en el centro hospitalario.