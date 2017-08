Hallan muerto a un hombre que llevaba un mes encerrado en un ascensor Isaak Komisarchik / Departamento de Policía de Denver A pesar de que llamó al botón de emergencia en varias ocasiones, nadie respondió ni llegó a atenderlo EL NORTE Lunes, 14 agosto 2017, 17:33

Isaak Komisarchik, un anciano de 82 años que vivía en Denver (EE.UU.), fue encontrado muerto en el interior de un ascensor tras pasar un mes encerrado sin recibir auxilio. El hombre había sido dado por desaparecido el pasado 5 de julio y no se encontró su cuerpo hasta el pasado día 2 de agosto en el ascensor de un edificio residencial. Precisamente fueron los vecinos quienes alertaron por el fuerte olor que salía del ascensor, en esos momentos en fuera de servicio.

El hombre fue visto por última vez en pijama cerca de un centro de salud. Cuando fue dado por desaparecido, se distribuyeron carteles con su fotografía.

Komisarchik sufría demencia, lo que podría explicar por qué usó el ascensor que estaba fuera de servicio. Sin embargo, se tiene constancia de que el hombre efectuó dos llamadas de auxilio en un intervalo de siete minutos desde el interior del ascensor, aunque nadie respondió.

Según señaló el médico Steven Castro a The Denver Post, todavía no se han podido determinar las causas de su muerte, ya que el cuerpo se encontró en estado avanzado de descomposición.

Yelena Komisarchik, su hija, reportó que el anciano desapareció después de ir a recoger el correo y algunos objetos de su oficina. La mujer explica que su padre «normalmente se desorientaba» y por eso no podía hacer largas caminatas. Cuando fue dado por desaparecido, las autoridades lo buscaron en casi cinco lagos pensando que se hubiera podido caer en uno de ellos.

Los responsables de atender los avisos de urgencias en Denver son los bomberos o las empresas encargadas de su gestión y mantenimiento. El portavoz de la policía de Denver, John White, ha explicado que «el ascensor no estaba inoperable», lo que se contradice con los numerosos informes que detallan que el ascensor no funcionaba. Por ello, la policía investiga cómo el anciano entró en el ascensor y por qué no fueron atendidas sus llamadas de auxilio.