Cada vez más gente elige septiembre para irse de vacaciones
Domingo, 10 septiembre 2017

Pasados los meses preferidos por la mayoría de las personas para elegir sus vacaciones, septiembre puede ser un momento perfecto para los que buscan tranquilidad y menos aglomeraciones. Y si no que se lo digan a Alfredo y Cristina, que han llegado a Rota de Gijón para disfrutarlas. Entre las ventajas de elegir este mes, además de la facilidad de alojamiento a buen precio, está el clima, entre 2 y 5 grados menos que hace un mes. Además, no hay que hacer reserva para comer en los chiringuitos o restaurantes. Porque el destino no es lo más importante sino poder disfrutar de unos días de descanso después de meses de intenso trabajo.