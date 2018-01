La popular gata gruñona gana una demanda de 710.000 dólares a una marca de café Grumpy Cat, que así es como se conoce al animal, se ha hecho viral por una malformación genética EL NORTE Valladolid Jueves, 25 enero 2018, 10:55

Un Tribunal federal de California, Estados Unidos, ordenó esta semana que la popular gata conocida como Grumpy Cat (gata gruñona) reciba 710.000 dólares tras ganar una demanda por una infracción de sus derechos de imagen.

Según confirmaron sus dueños a la revista Time las apariencias engañan, y es que 'Grumpy Cat' es una gata muy afable, lo que le ocurre es que tiene una malformación genética. Por ese motivo es una gata tan famosa.

Ese gesto de mala leche le ha valido, en los últimos años, jugosos contratos de publicidad, como fue el que firmó su dueña en el año 2013 con la marca de café Grenade por 150.000 dólares.

Grenade adquirió los derechos para usar la imagen del felino en su café helado 'Grumpuccino', pero la incluyó en más productos sin autorización.

En 2015 fue cuando su dueña demandó a los propietarios de Grenade por incumplir el contrato. Lo hizo a través de Grumpy Cat Limited, compañía a través de la cual Tabatha Bundesen gestiona los contratos de su gata.

Demandas

Según la demanda, Grenade había violado el acuerdo al haber vendido, sin autorización café tostado y camisetas Gruppucino.

No obstante la compañia contraatacó a la dueño por no haber cumplido uno de los puntos del contrato. Tabatha no había mencionado lo suficiente la marca de café en las redes sociales ni en una aparición televisiva.

Además señalaron que la dueña les había comentado de que el felino iba a ser protagonista de una película junto con los actores de Hollywood Will Ferrel y Jack Black, que finalmente no suecedió.

Veredicto

Finalmente, un jurado de California ha dado la razón a la gata y ha ordenado a Grenade a que indemnice con 710.000 dólares por una infracción de derechos de imagen.

La imagen de la gata se volvió viral en el 2012 cuando aparecieron fotos de su expresión amarga en el portal Reddit.