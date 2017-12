La fuerza de los fans La nueva apuesta de DICE con ‘Star Wars’ es un espectáculo visual y sonoro más completo que la primera entrega cuyo polémico lanzamiento ha demostrado que los jugadores tienen voz y voto EDUARDO M. ESPALLARGAS Sábado, 16 diciembre 2017, 19:31

El aclamado estudio de origen sueco DICE, filial de Electronic Arts, es experto en experiencias de disparos. Prueba de ello es que su saga estrella no es otra que la marca ‘Battlefield’, auténtico referente en el terreno de los videojuegos bélicos. Por ello, en el momento en el que se anunció que se encargarían del nuevo shooter basado en ‘Star Wars’, los usuarios se frotaron las manos. De hecho, serían los encargados de traer de vuelta una marca como ‘Star Wars: Battlefront’ (cuya primera entrega data de 2004). Así llegó ‘Star Wars: Battlefront’ (2015), cuyo título, idéntico al original, dejaba clara su función de renacimiento. No obstante, y pese a las bondades en materia de producción del juego, resultó ser un juego entretenido pero demasiado soso, con mecánicas sencillas y pocos alicientes que te mantuviesen pegado a la pantalla. Conscientes de todo ello llega ahora una segunda parte que busca enmendar los errores del pasado y darle una vuelta a la marca. El resultado es un ‘Star Wars: Battlefront II’ que perfecciona y completa la fórmula con algunos peros de por medio.

Son tiempos de ‘La Guerra de las Galaxias’. La aclamada saga intergaláctica creada por George Lucas acaba de estrenar su séptimo episodio, esta vez bajo el sello de Disney y la dirección de Rian Johnson, y está en boca de todos. Los que en su día disfrutaron de la trama protagonizada por Luke Skywalker acompañan hoy a sus hijos a las tiendas de juguetes (o van por sí mismos) a por cualquier objeto de la ingente cantidad de mercadotecnia que acompaña este renacer cinéfilo. Hordas de fans debaten en los bares sobre las virtudes de ‘Star Wars: Episodio VIII- Los últimos Jedi’ y las webs y publicaciones rezuman tinta para subirse al ring: que si J.J Abrams sí o no, que si Johnson lo hace mejor, que si Kylo Ren no está a la altura de Darth Vader, que si Disney lo ha desvirtuado todo o si la franquicia necesitaba modernizarse… ¿Quién no tiene una opinión sobre ‘Star Wars’? Desde luego, en el momento en el que esta space opera se convirtió en fenómeno, se colocó en el centro de los focos y en el terreno de los videojuegos no se ha librado de la polémica.

La principal tarea que tenía DICE con respecto a esta segunda era surtir de contenidos a una saga que pedía a gritos algo más que un modo multijugador online y la larga retahíla de contenidos extras de pago (conocidos como DLC). De esta manera, ‘Star Wars: Battlefront II’ incorpora un modo historia en el que los usuarios tomarán el control de Iden Versio, líder del Escuadrón Infernal, un equipo de operaciones especiales de soldados imperiales. Los acontecimientos se sitúan tras los hechos de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’ y permite a los usuarios conocer la trama desde el punto de vista del Imperio, los malos de turno. Si por algo destaca este nuevo modo es por el espectáculo visual que supone visitar lugares emblemáticos de la franquicia y disfrutar de los múltiples guiños que el guion reserva para los fans. Ahora bien, pese a los intentos de incorporar variedad de situaciones (entre las que se incluyen batallas espaciales a bordo de cazas imperiales), lo cierto es que esta modalidad se limita a ir de un punto a otro aniquilando todo lo que se cruza en nuestro camino. En tiempos en los que los juegos de disparos han ganado en complejidad y riqueza, se antoja demasiado sencillo, por no hablar de la escasa inteligencia artificial de los enemigos.

Es de agradecer, eso sí, el hecho de que el estudio haya escuchado a los fans y hayan decidido incluir una campaña para un jugador. No obstante, no cabe duda de que la auténtica salsa de ‘Star Wars: Battlefront’ vuelve a ser el modo online, y aquí el título brilla por ofrecer una experiencia única en la que se nota la mano de DICE. Entre la gran variedad de modos de juegos destaca especialmente Asalto Galáctico, que propone unas épicas batallas para hasta 40 jugadores en las que los equipos deberán ir cumpliendo sencillos objetivos. Más allá de su volumen, cabe resaltar el diseño de los mapas, de gran tamaño, y el equilibrio y espectacularidad que se consigue con la combinación de héroes, vehículos y soldados batallando en cada equipo. Por otro lado, en otro terreno en el que han escuchado a los fans es en la inclusión de Asalto de Cazas Estelares, la apuesta definitiva por las batallas espaciales con la inclusión de cinco mapas abiertos basados en diferentes localizaciones de las tres eras de la saga, un amplio abanico que se cumple también con personajes y naves disponibles (¿alguien dijo Halcón Milenario?). Además, se ha profundizado en el control de las naves y el resultado es más que digno.

En otro punto en el que ha acertado ‘Star Wars: Battlefront II’ es en la incorporación de nuevos contenidos de manera gratuita, que llegarán en función de diferentes temáticas. El primero de ellos, basado en el nuevo Episodio VIII que acaba de llegar a los cines, ya está disponible para los jugadores. No obstante, la eliminación de los DLC de pago han traído una nueva polémica. Por un lado, el juego te permite desbloquear nuevos héroes y contenido con dinero virtual del juego, pero el precio de los héroes más famosos (Yoda, Darth Vader, Luke Skywalker…) estaba demasiado inflado. Las quejas no tardaron en llegar y el estudio rectificó, reduciendo los precios de los héroes y villanos más queridos a cantidad más lógicas. Ahora bien, el sistema de progreso sigue siendo algo tedioso.

En esta secuela el juego estrena un sistema de clases para los soldados. De esta forma, en función de la clase nuestro rol y la manera de desenvolvernos en combate varía. Además, y pese a que el arsenal no es demasiado amplio, sí que incluye ciertas modificaciones y una profundización en cuanto al manejo que hacen hincapié en el lado más táctico del juego. Una estrategia que se ve implementada por las cartas. Antes de cada partida se han de elegir hasta tres naipes de nuestra colección total, unos naipes que ofrecen o modifican habilidades a nuestro personaje y que, en combinación con el modo de juego, la clase y demás elementos, pueden ofrecer ventajas de lo más jugosas y su buen uso depende exclusivamente del jugador.

Datos del videojuego Título ‘Star Wars: Battlefron II’ Plataforma PC, Xbox One, PS4 Edad +16 Precio 69,95 euros

Con cada partida o al completar ciertos desafíos obtenemos una serie de créditos que podemos invertir en objetos de personalización, héroes, las cartas o cajas de botín. Estas cajas de botín incluyen créditos, cartas o incluso héroes, pero su aleatoriedad de lo que incluyen es tal que la inversión no siempre compensará, lo que puede llegar a frustrar. ¿Invierto los créditos conseguidos en mejorar mi baraja o pruebo suerte para ver si me toca, por ejemplo, el emperador Palpatine? Los usuarios se verán envueltos en esta eterna duda continuamente, pero si consiguen hacerse al tedioso sistema de progreso y dan con la estrategia para lucirse en combate, disfrutarán como niños.

En este sentido ‘Star Wars: Battlefront II’ ha conseguido encontrar un equilibrio pese a que cojea en algunos aspectos que, por suerte, no empañan el resultado global. El lado más positivo además es que los seguidores han sido escuchados y si a ello le sumamos unos niveles de producción más que sobresalientes y fieles a la saga intergaláctica, el título es todo un regalo para los fans. Con héroes, localizaciones y guiños de todas las películas, alguna que otra sorpresa y un multijugador épico, sin dudas esta segunda entrega debe marcar el camino a seguir para la marca.