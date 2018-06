El fraude de las cremas gratis en Internet La OCU alerta de una oferta que cirula por la red y que esconde una suscripción por 99 euros EL NORTE Valladolid Martes, 5 junio 2018, 11:53

Un gran titular en el que destaque la palabra 'gratis' es un reclamo casi irresistible para el consumidor. Eso es lo que está ocurriendo en la web con las cremas antiarrugas Lutrevia Youth Cream, Tryvix Cream y Renuvaline (aunque podría haber más).

Desde la OCU alertan de que varias marcas están usando como reclamo la gratuidad de sus productos a cambio de pagar (solo) los gastos de envío de 4,95 euros. Por ese pequeño pago el consumidor da sus datos bancarios y, al confirmar el envío confía también una suscripción mensual de 99 euros.

Es imposible cancelar la suscripción porque no se sabe, de forma previa, lo que van a cobrar, alerta la OCU. Se trataría de una mensualidad que, como pronto, sería consciente de haber pagado a los 14 días al ver un cargo en la tarjeta de 99 euros (por parte de la misma empresa que te ha cobrado los 4,95 euros de los gastos de envío). Aquí es cuando el cliente se puede percatar de que lo que era gratis ya no lo es. Leyendo detenidamente los Términos y Condiciones de Uso (en este caso no es tan sencillo de encontrar) en suscriptor involuntario comprenderá que lo que pretenden es convertirte «a toda costa» en cliente premium.

La letra pequeña dice que de no cancelar la suscripción antes de 14 días, entras automáticamente en una suscripción mensual por la que te enviarán nuevas muestras por 99 euros mensuales, justo el periodo de tiempo que pasa entre la suscripción involuntaria y la primera notificación de cobro.