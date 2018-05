La foto viral que te costará interpretar correctamente Un abrazo entre dos compañeros de redacción engaña al cerebro en un primer vistazo EL NORTE Valladolid Martes, 29 mayo 2018, 16:08

En principio, la foto que ves más arriba no tiene mucho misterio: un abrazo entre dos compañeros en una redacción de una televisión. Si embargo, cuando se aprecia la imagen completa, que puedes contemplar más abajo, algo no acaba de encajar. ¿Lleva el chico unos tacones? ¿Marca bíceps la chica debajo de la camisa de cuadros? En realidad, no, la perspectiva engaña, pero a muchas personas le cuesta verlo en el primer vistazo, e incluso en el segundo y en el tercero. El cerebro ha de concentrarse para comprender la imagen correctamente. ¿Y a ti? ¿Te cuesta entender la fotografía o ves claramente lo que sucede? 👇

La imagen se ha viralizado gracias a tuiteros como @LautiGabri, que suma más de 13.000 retuits y más de 32.000 'me gusta' tras su publicación y al que, como admite, también le costó entender la imagen.