La forma de tus dientes determina tu personalidad Fotolia La morfopsicología hace una diferenciación de cuatro tipos de personas: las que tienen los dientes rectangulares, triangulares, cuadrados u ovalados EL NORTE Valladolid Martes, 26 diciembre 2017, 20:18

¿Te has parado a pensar alguna vez cuál es la forma de tus dientes? Si nunca lo has hecho es un buen momento para mirarte en el espejo y que los observes detenidamente. Y es que la forma que tenga tu dentadura dirá mucho de tí. Cuadrada, ovalada, rectangular o triangular...en función de su forma los rasgos de tu caracter cambian. Según el diario Times of India, en la morfopsicología, es decir, la ciencia que estudia la relación que hay entre el aspecto morfológico de la persona y sus características psíquicas, encontramos cuatro tipos:

Dientes rectangulares

La persona que tiene los dientes rectangulares es resolutiva, racional, dinámica, llena de energía y audaz además de ejercer el papel de líder dentro de un equipo. En la otra cara de la moneda encontramos que son vanidosos, dominantes, impacientes y rencorosos.

Dientes triangulares

Las personas que tienen los dientes de estas características son atentas y entusiastas. Además, compartir oficio con ellas es muy agradable pues son muy buenos compañeros en el trabajo. La lista de características la completa que son divertidos, independientes y despreocupados. La parte negativa es que pueden llegar a ser exagerados, impulsivos, inestables e improductivos.

Dientes cuadrados

Como la forma de sus dientes, las personas que los tienen así son cuadriculadas, ejercen un gran control sobre sí mismas y son objetivas a la hora de tomar sus decisiones. Otras de sus características es que son tranquilas y eficientes por su sentido práctico de la vida. En el apartado de contras encontramos que pueden ser calculadoras, egoístas, desconfiadas e indecisas.

Dientes ovalados

Quien tiene así los dientes ama el arte y es muy creativo. La timidez, la sensibilidad y la minuciosidad son algunos de sus rasgos principales. Además son organizados y analíticos. En cuanto a su parte negativa encontramos que son susceptibles, variables y críticos.