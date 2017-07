La fantasía que no envejece Uno de los mejores juegos de la reconocida fantasía final, ‘Final Fantasy XII’, regresa con una remasterización que demuestra que para los buenos juegos el tiempo no pasa EDUARDO ESPALLARGAS Sábado, 22 julio 2017, 14:17

Son muchos los títulos clásicos a los que la compañía Square Enix puede dar una segunda vida, y ahora le ha tocado el turno a ‘Final Fantasy XII’. Esta obra maestra del rol japonés regresa con una remasterización apellidada ‘The Zodiac Age’ que incluye las suficientes novedades para hacer pasar por un juego de hoy, y ese es su gran mérito. ¿Qué criterios pueden seguir las compañías para decidir si remasterizar un juego o no? Lo cierto es que, con la potencia y posibilidades de las máquinas de hoy, debe ser muy tentador traer de vuelta una obra del pasado, pero la pregunta clave es: ¿cuál se lo merece más? La clave, en esta ocasión, ha sido la de escoger ese juego que, aunque hayan pasado 10 años, sigue sintiéndose tan nuevo como siempre.

Para saber Título ‘Final Fantasy XII: The Zodiac Age’ Plataforma PS4 Precio 49,99 Edad +16

La saga de rol japonés más conocida por todos es posiblemente una de las más longevas de la industria. Que sus responsables hayan estrenado recientemente la decimoquinta entrega dice ya bastante, y cada lanzamiento es un acontecimiento. Debido a ello, los episodios son mirados con lupa y analizados minuciosamente por crítica y público para descubrir cuánto aportan a la marca. ‘Final Fantasy XII’ fue precisamente uno de los títulos que más novedades de peso introdujo, características que aún siguen vigentes. Vio la luz en 2006 y ahora con ‘The Zodiac Age’ Square Enix le está dando el homenaje que merece.

En el juego, los usuarios se adentran en el inmenso mundo de Ivalice, en el que el reino de Dalmasca se encuentra destruido por la guerra. Sin ánimo de claudicar, la princesa Ashe, auténtica heredera del trono, organiza la resistencia para librar a su país de la ocupación a la que está sometido. Junto a ella, Vaan, sin familia como consecuencia del conflicto, decide luchar para recuperar su pasado y construir un futuro. Esa es la base argumental para un juego que se desarrolla durante más de 60h en función de todo lo que el jugador quiera hacer.

Precisamente el tamaño del terreno por explorar, con extensas zonas interconectadas entre sí, fue una de las principales características. Un mapa que en esta remasterización luce espectacular a nivel audiovisual ya que el juego no solo ha pasado por un lavado de cara, sino que la banda sonora ha sido también regrabada para disfrutarla como nunca antes. No obstante, Square-Enix no ha querido limitarse a mejoras técnicas y ha trabajado en diferentes aspectos que mejoran la experiencia respecto al original.

Buen ejemplo de ello es el nuevo sistema de trabajos Zodiac. Como todo aficionado sabrá, en ‘Final Fantasy’’ cada personaje puede ejercer un oficio, desde mago blanco, clérigo o arquero hasta samurái. Básicamente, es el distintivo que marca sus habilidades y rol en los combates. Pues bien, en esta remasterización ha sido modificado de manera que los jugadores tendrán mucho más margen de maniobra.

Mientras que en el original los usuarios solo disponían de un tablero de licencias, en esta ocasión existen 12 tableros, uno para cada oficio, y un segundo tablero para cada personaje. De esta forma, las posibilidades se multiplican y el componente estratégico se amolda mucho más al usuario. Asimismo, el combate también ha sido modificado. ‘Final Fantasy XII’ introdujo en su día el novedoso sistema Active Dimension Battle, mediante el cual se eliminaron los turnos y se optaba por el tiempo real con una gestión de órdenes para los personajes desafiante y entretenida. En esta ocasión los usuarios podrán controlar las invocaciones, lo que aporta mayor dinamismo al conjunto y ofrece un plus de espectacularidad a las contiendas.

Destaca en este sentido el modo Desafío, otra novedad que permite a los usuarios enfrentarse a monstruos de todo tipo y condición en hasta 100 combates consecutivos. Un gran añadido para los que quieran exprimir al máximo un juego ya de por sí largo gracias a la ingente cantidad de posbilidades. Misiones de todo tipo, minijuegos… Un sinfín de ingredientes que hacen de este Final Fantasy XII The Zodiac Age una opción perfecta para aquellos recelosos con los juegos de rol japonés. También, claro, para aquellos que disfrutaron del original y sientan ese punto nostálgico. La mejor noticia es que es un título que no pasa de moda y al que le sientan muy bien las canas, y eso demuestra su calidad.