Zona Gamer Un ejército del caos Los autores de la saga ‘Saints Row’ se estrenan en una nueva franquicia que mantiene la esencia de su buque insignia pero multiplicada con nuevas posibilidades: ‘Agents of Mayhem’ EDUARDO MARTÍN ESPALLARGAS Sábado, 9 septiembre 2017, 21:34

El estudio ‘Volition’, afincado en Illinois, EEUU, lleva la acción en las venas, y en los últimos años se han especializado en la vertiente más gamberra de esta, con una saga, ‘Saints Row’, que supo otorgar al jugador una libertad de juego con las dosis de locura suficientes para convertirlo en un producto único. Tras cuatro entregas y ya considerados auténticos expertos en la materia, regresan con una nueva saga de mundo abierto en la que demuestran cuál es el entorno en el que mejor se manejan. Así llega el esperado ‘Agents of Mayhem’, juego que busca recuperar el espíritu de su franquicia estrella con una vuelta de tuerca que multiplica sus opciones y también, claro, su acción, capaz de convertir el desenfreno en arte.

Si por algo destacan los juegos de mundo abierto, que reciben el sobrenombre de ‘sandbox’ en la jerga en alusión a las cajas de arena para los más pequeños, es precisamente por la libertad que ofrecen al jugador. Al igual que los niños, que solo han de dejar volar su imaginación para disfrutar, los desarrolladores de títulos de este género ofrecen a los usuarios un enorme entorno virtual cargado de contenido donde disfrutar. Asimismo, otro elemento imprescindible es que no hay un camino prefijado y es el jugador el que decide qué hacer en cada momento. En los últimos años el juego de este estilo que se le viene a la mayoría a la cabeza es ‘Grand Theft Auto’ aunque por supuesto los hay muchos más y muy variados, ya que todo depende de la temática. Los ejemplos viajan desde el rol fantástico de ‘The Elder Scrolls’, el apocalipsis nuclear de ‘Fallout’ o incluso el Lejano Oeste de ‘Red Dead Redemption’.

No obstante, no es sencillo ganarse un hueco en este terreno, y menos si nos centramos en una ambientación más o menos realista basada en el mundo del crimen. ¿El rey en este terreno? Exacto, el citado ‘Grand Theft Auto’, obra de Rockstar. No en vano, esta sigue colándose en el top ventas español pese a que su versión original para Xbox 360 y PS4 fue lanzada en 2013; y su edición mejorada, ya en PS4 y Xbox One, en 2014. Parece imbatible, sí, pero en Volition tenían claro que sus ideas eran capaces de hacerse con un pedazo del pastel. Así nació ‘Saints Row’, un título ambientado en peleas de bandas mafiosas en una ciudad ficticia de nombre Stilwater. Pese a su clara inspiración en la obra de Rockstar, lo cierto es que la saga fue evolucionando para formarse su propio estilo, gracias especialmente a la inclusión del humor absurdo, parodias y homenajes varios.

Año tras año, cada entrega fue convirtiéndose en un éxito comercial con respecto a su predecesora, hasta el punto de que la última, ‘Saints Row IV’ (2013) vendió más de un millón de unidades solo en su primera semana. Es una saga muy querida, desde luego, y no eran pocos los que esperaban con ganas la nueva obra de sus responsables. Ahora, al fin, el momento ha llegado con ‘Agents of Mayhem’, una nueva saga con la que los fans del estudio se sentirán como en casa. Eso sí, pese a las apariencias, no estamos ante una especie de ‘Saints Row 4.5’, pues la nueva obra de Volition brilla con luz propia y, también, comete sus propios errores.

El juego está situado en una ciudad de Seúl del futuro. El mundo se haya en el caos debido a la aparición de una organización criminal de nombre LEGION que parece no tener rival. Mediante el uso de la tecnología de teletransporte y armados con materia oscura, este grupo, liderado por el malvado Morningstar, está dispuesto a todo. Para pararles los pies se encuentran los Agentes del Caos, un grupo específicamente creado para este cometido y formado por 12 valientes héroes. En estos protagonistas reside la gracia del juego. Cada uno de ellos cuenta con sus propias características, armamento y habilidades, y el jugador deberá controlar a un equipo de tres, alternando el control de cada uno de los miembros de la escuadra en cualquier momento. A medida que complete misiones los jugadores desbloquearán nuevos héroes con el fin último de seguir avanzando a través de la acción desenfrenada que ofrece el juego.

Regresan elementos característicos de ‘Saints Row’ como es el humor absurdo y esa apuesta por la diversión más pura y directa, sin complicaciones. En el carisma de los diferentes héroes se nota el mimo que ha imprimido el estudio en el desarrollo del juego. Los personajes son muy variados y están bien definidos, desde el bruto Hardtack, el gélido Yeti o el implacable Oni. La gestión del grupo es el principal fuerte de un juego que apuesta demasiado, de hecho, en la fuerza de sus protagonistas. Al tratarse de un sandbox, la ciudad se planta ante el jugador para que este la recorra a su gusto completando tareas de todo tipo. Para según cuál será más aconsejable un agente u otro, y todos ellos cuentan con una habilidad principal y un poder especial con un efecto más potente. Sin embargo, el problema es que las diferentes tareas y misiones pueden antojarse repetitivas. Eso sí, su gran número convierten a ‘Agents of Mayhem’ en un título largo, más si tenemos en cuenta que cada héroe cuenta con su propia historia y trasfondo. Como si de una colección de cromos se tratase, resulta muy satisfactorio este ejercicio de reclutamiento. Tampoco faltan tiroteos y explosiones por doquier.

Con todo, todo parece indicar que ‘Agents of Mayhem’ ha venido para quedarse. Comete errores habituales de primeras entregas, como es un apartado técnico algo irregular, pues su estética, muy de cómic, le viene como anillo al dedo, pero gráficamente no es espectacular y sufre ciertas caídas en el número de imágenes por segundo, lo que entorpece visualmente la acción. Eso sí, es evidente que potencial tiene para rato, encarnado especialmente en esos agentes sobre los que estamos deseando conocer más. Que así sea.