La ira de los dioses Videojuego 'God of War'. / EL NORTE El estudio 'Santa Mónica' rompe todos los esquemas con el nuevo 'God of War', una vuelta de tuerca a la exitosa saga que marcará un antes y un después en la industria EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 20 mayo 2018, 15:44

Thor, Odín, el Ragnarok, el árbol del universo… Son nombres surgidos de la mitología nórdica, la cual es ya un elemento más de la cultura popular gracias al éxito de series como Vikings. La producción de History Channel volvió a poner de moda a los bárbaros del norte que, liderados por Ragnar Lodbrok, desembarcaron en Northumbria allá por el siglo IX. Cuando Sony decidió mostrar las primeras imágenes del que sería el regreso de uno de sus buques insignia, 'God of War', muchos vieron que la acción se había trasladado a mundos nórdicos. ¿Se estaban sumando a la moda vikinga? Nada más lejos de la realidad. Por fin a la venta, el nuevo 'God of War' es posiblemente uno de los mejores videojuegos de acción de la historia, con un diseño espectacular en todos los campos, tanto en lo visual como en lo jugable además de guion y demás detalles. El gran Kratos está de vuelta, y vuelve por la puerta grande que merecen los dioses.

Videojuego de la semana Título 'God of War' Plataforma PS4 Precio 69,99 Edad +18

La marca 'God of War' vio la luz en el año 2005 con una primera entrega para la consola Playstation 2. Desde sus inicios ya destacó como uno de los 'hack n slash' (término para referirse a los títulos de acción en 3ª persona basados especialmente en armas cuerpo a cuerpo) más notables del momento tanto por su poderosa ambientación como por la acción desenfrenada que proponía. Batallas contra hidras, minotauros, órdenes del mismísimo Poseidón o enfrentamientos contra el propio Ares, dios de la guerra… Una fórmula que cautivó a crítica y público y convirtió a la saga en uno de los exclusivos más importantes de Playstation.

Su valor fue suficiente para recibir secuela, una tercera entrega y otras aventuras que profundizaban en la historia de Kratos y que vieron la luz en las portátiles de Sony o incluso dispositivos móviles. El personaje es uno de los más queridos de la industria en general y su llegada a la última máquina de la compañía japonesa era un acontecimiento que acaparó todos los focos. Por eso, cuando los usuarios vieron las primeras imágenes del nuevo 'God of War' para Playstation 4, la prensa especializada se llenó de titulares, pues estábamos ante el renacer de la franquicia.

Lejos de proponer una nueva entrega numerada que continuase con la serie, desde Santa Monica Studio (responsables de la marca) decidieron apostar por una nueva vuelta de tuerca que rompiese los esquemas de los originales sin abandonar las bases que lo hicieron grande. El resultado no podía haber sido mejor. Tanto es así que podemos estar ante uno de los mejores juegos de acción de la década y, dado el corto recorrido, del siglo. Puede sonar exagerado, pero lo cierto es que el trabajo de Santa Monica es tan profundo y milimetrado, con un diseño tan cuidado, que cada detalle y elemento aporta.

Como se ha comentado ya, en este nuevo 'God of War' la acción se ve trasladada a los indómitos bosques de la tradición nórdica. Allí, el nuevo Kratos vive con su joven retoño Atreus, un aspirante a guerrero al que deberá aconsejar y ayudar mientras le protege de su oscuro pasado. De esta forma, nos encontramos ante un Kratos más maduro, un personaje mucho más complejo y cargado de capas de profundidad que absorberá la empatía del jugador desde el minuto uno. Pese al protagonismo de su padre, Atreus, que debuta en esta entrega, es un personaje entrañable, con gran peso en la jugabilidad y nada molesto. Uno de los detalles más interesantes del juego es que el propio proceso de aprendizaje de Atreus, que el usuario vivirá en los interesantes diálogos entre ambos, deja su impronta en la jugabilidad y no es un elemento meramente estético.

Este proceso de maduración en los personajes de Kratos y su hijo parece reflejar el mismo que ha vivido el propio estudio, que ha visto en esta nueva entrega una oportunidad para dar un paso de gigante no solo para la saga, sino también para la industria. La aventura comienza con Kratos y Atreus en pleno ritual funerario, pues la mujer del primero y madre del segundo, Faye, ha fallecido. Es entonces cuando ambos deberán cumplir con su última voluntad, que no es otra que esparcir sus cenizas en lo más alto de la montaña. El viaje, por supuesto, no es nada sencillo y Kratos deberá juzgar si su hijo está preparado o no, pero un giro de los acontecimientos les obligará a emprender este periplo sí o sí.

En la propia estructura que propone el guion se encuentra uno de los principales alicientes del videojuego, y es que cada paso en el viaje es una sorpresa para protagonistas y jugador. Todo el mundo de 'God of War' es novedoso y la sensación de no saber con qué se va a encontrar el héroe y su retoño aporta un nivel de inmersión total. Cada nueva región descubierta, cada enemigo o cada enigma tiene un valor incalculable en cuanto a la jugabilidad y no hay ni una tarea ni minuto que se haga aburrido. El hecho de partir hacia la montaña sin saber muy bien cómo provoca que, partiendo de esta como misión principal, el resto de tareas se interpongan de manera orgánica. Esto hace que las misiones secundarias se sientan una pieza fundamental del propio juego, invitando al jugador a descubrir nuevas zonas, secretos y partes del trasfondo argumental, sin mostrarse como torpes añadidos que alargan la duración de manera artificial.

Esa manera de plantear el mundo del juego, con cada elemento entrelazado pero formando un todo vivo, refleja el enorme trabajo del equipo dirigido por Cory Barlog (quien ya dirigió 'God of War II' en 2007). Los diferentes escenarios, planteados como un mundo abierto con diferentes zonas abiertas a la exploración, son además un deleite para la vista. Bosques nevados, praderas, montañas escarpadas, catacumbas, templos antiguos, lagos gigantescos… La fauna y la flora de 'God of War' se muestra imponente ante los ojos del jugador y los responsables han querido profundizar en ello con el Modo Foto recién añadido tras la última actualización.

No podía faltar en 'God of War' el combate, otra pieza fundamental del conjunto. En su viaje, Atreus y Kratos se encontrarán con enemigos de todo tipo, cada uno con sus propias características y habilidades para poner las cosas difíciles a los protagonistas. Para hacerlos frente, el juego se aleja de la acción frenética de las entregas originales para profundizar aún más en la táctica. La cámara a lo largo del juego se sitúa sobre el hombro de Kratos, quien empuñando el hacha Leviatán podrá proferir toda una amalgama de golpes, a cada cual más bestia y espectacular, para acabar con las criaturas rivales. Los tiempos son más importantes, y el usuario deberá dominar los movimientos de cada enemigo, así como los del propio Kratos, para no caer en combate. El escudo se presenta de esta forma como un gran aliado, y su uso combinado con el del hacha se muestra imprescindible para salir airoso. Si bien es cierto que se existen otras armas durante el juego, el hacha es el gran protagonista.

Destaca en este sentido el componente rolero que han impregnado al juego, y es que tanto Kratos como el propio Atreus podrán mejorar sus estadísticas para ser cada vez más poderosos. Ello incluye mejoras de equipo y armamento, así como diferentes modificaciones rúnicas que conferirán al hacha poderes que aumentan la espectacularidad del combate y lo hacen más técnico. Las criaturas rivales las habrá de todo tipo, desde seres que surgen de la tierra, Pesadillas voladoras que lanzan veneno, enormes trolls o los numerosos draugr, y lo cierto es que acabar con cada una de ellas resulta de lo más satisfactorio, especialmente a medida que el usuario es capaz de dominar las diferentes habilidades que irá desbloqueando.

Absolutamente todo el universo de este 'God of War' está bañado por la espectacular mitología nórdica tanto a nivel argumental como en todo lo que tiene que ver con la ambientación. La serpiente del mundo, los diferentes dioses y reinos, el árbol que entrelaza mundos… Ya sea mostrándose directamente a través de enemigos, aliados o tareas por hacer, como con coleccionables o demás elementos enciclopédicos, lo cierto es que el título sabe mostrar todo el trabajo de documentación que le precede.

La historia principal ya tiene una duración generosa, pero esta es solo la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer el juego gracias a la cantidad de secretos, modos y tareas que esconde. El mundo de 'God of War' es un mundo vivo e inmersivo que te deja sin aliento, y lo demuestran detalles de producción como el hecho de que todo el videojuego esté rodado en un solo plano secuencia que acerca como nunca la acción al jugador. Son multitud los detalles que demuestran los años de trabajo que tienen detrás este juego, pero el mimo que han puesto Barlog y su equipo lo demuestra cada segundo de juego.

La prensa especializada se ha rendido a sus pies, lo que provocó incluso las lágrimas del propio Barlog cuando pudo leer las críticas, pero además en apenas tres días a la venta logró colocar más de 3 millones de unidades, siendo el exclusivo de PS4 más exitoso. Cifras y récords que demuestran que no estamos ante un 'God of War' más, ni siquiera ante un videojuego más, sino ante un pedacito de historia de un sector cuya maduración se está produciendo a gran velocidad.