'Despacito' ya es el vídeo más visto de YouTube

Sábado, 5 agosto 2017, 19:10

La canción Despacito, del puertorriqueño Luis Fonsi con la colaboración de su compatriota Daddy Yankee, continúa arrasando en todo el mundo y hoy se convirtió en el vídeo más reproducido en la historia de YouTube, al superar al tema See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, según el Huffington Post.

Según informó YouTube en un comunicado, Despacito alcanzó hoy 2.993.786.682 reproducciones en esta plataforma digital y se encuentra muy cerca de ser el primer vídeo que supera los 3.000 millones de visitas.

YouTube aclaró que Despacito batió el récord en 203 días y señaló que no se contabilizó el número de visitas del 'remix' que hizo Justin Bieber de esta canción, que sólo por su cuenta acumula más de 469 millones de reproducciones.

«Romper el récord del vídeo más visto de todos los tiempos en YouTube es realmente increíble, no sólo para mí, sino para la música latina y nuestra cultura», señaló Luis Fonsi en la nota.

El artista destacó el papel de YouTube para que se diera el éxito «global» de Despacito y que esta canción en español llegara «a audiencias de todo el mundo».

«Todo lo que ha pasado en los últimos seis meses ha superado todas mis expectativas y estoy agradecido de que la gente la haya disfrutado tanto y continúe cantándola, bailándola y compartiéndola», añadió.

Por su parte, Daddy Yankee llamó la atención sobre los cambios en las reglas y la industria de la música, entre los que destacó el poder de plataformas como YouTube.

«Romper un récord es abrumador y estoy feliz de seguir inspirando a otros a hacer lo mismo», apuntó.

Este récord de Despacito llega apenas dos semanas después de que se convirtiera en el tema más reproducido en la historia a través de las plataformas de streaming (emisión en línea).

Según los datos difundidos por la casa discográfica Universal el pasado 19 de julio, el tema original y la versión de Justin Bieber acumulaban por entonces 4.600 millones de reproducciones en los diferentes servicios de streaming.

Esta marca dejó atrás a Sorry, también de Bieber, que tenía 4.380 millones de visitas.

Además de triunfar en las discotecas de todo el planeta, Despacito es la primera canción en español en alcanzar el número uno de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos desde el tema Macarena del dúo español Los del Río, en 1996.