Deniegan la custodia compartida a un padre condenado por amenazas La sentencia señala que la custodia compartida exige «una actuación coordinada y cooperativa entre los progenitores, con respeto mutuo» EFE Murcia Sábado, 12 agosto 2017, 18:54

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de un hombre contra la sentencia de un juzgado de violencia sobre la mujer que no accedió a su petición de conseguir la custodia compartida de sus hijas al estar condenado por amenazas contra ella.

En mayo de 2013 se dictó la sentencia de divorcio, que acordó que las hijas estuvieran bajo la custodia exclusiva de la madre. El padre la recurrió y expuso que las hijas habían vivido indistintamente con uno u otro progenitor y que desde mayo de 2014 viven de forma permanente con él.

En el recurso expuso que la condena por violencia machista fue derivada de un hecho aislado y que apenas había tenido importancia.

"La sala -dice la sentencia- no puede estar de acuerdo con dicho argumento, pues se trata de una condena por un delito de amenazas, no consta que la pena esté cumplida y no es posible, con tales antecedentes, establecer un régimen de custodia compartida de los menores, que exige una actuación coordinada y cooperativa entre los progenitores, con respeto mutuo". Y concluye que "en este momento no es posible apreciar que concurran tales requisitos".