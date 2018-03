Así se debe circular por las rotondas tradicionales y las 'turbo'

La eterna discusión de tráfico es: ¿Cómo se circula por una glorieta? ¿Por qué carril debemos circular en cada momento y tomar la salida? A estas preguntas se suma ahora otra: ¿Qué son las turboglorietas? Empecemos por las rotondas tradicionales. Javier Gómez, de la Autoescuela San Pablo de Valladolid, aclara que «desde el carril interior nunca se puede salir de una glorieta. Desde el carril exterior puedes seguir circulando perfectamente hasta coger una salida. De hecho, no hay ningún problema en circular todo el tiempo por el carril derecho». Así pues, el carril uso del izquierdo sería el de adelantar, y nunca se podría abandonar la rotonda desde dicho carril, ni siquiera si tras salida existen dos carriles y permanecemos en el izquierdo.

Esquema de circulación en rotondas de la DGT.

Javier Gómez pone como ejemplo la segunda glorieta que se encuentra volviendo del centro comercial Río Shoppig hacia la VA -20 hacia Parquesol (Valladolid). «Hay dos carriles viniendo de Río Shopping y desde la autovía de repente aparece otro carril a la derecha. Me encuentro una glorieta con dos carriles y tres carriles para entrar a ella. ¿Qué hay que hacer? El que va por la derecha que viene de la autovía debería coger el derecho de la rotonda, el que va por el central trendría que meterse al carril interior y el del carril izquierdo debería esperar. Pero los conductores suelen hacerlo mal», explica.

La DGT define las turboglorietas como un tipo de intersección con un diseño especial que da un giro de tuerca al concepto convencional de glorieta donde los vehículos que circulan dentro tienen prioridad sobre los que pretendan acceder. La Dirección General de Tráfico añade que en cada carril el tráfico va encauzado hacia distintas salidas, de tal forma que no es posible hacer la plaza completa por el carril exterior.

«Son prototipos que evitan el problema de la gente que no sabe cómo circular por las glorietas. Si te sitúas en el carril derecho saldrás obligatoriamente por la siguiente salida. Se permanece en el izquierdo mientras no se quiera salir de la rotonda», aclara Javier Gómez. De momento están implantadas en ciudades como Vigo, Santander y Oviedo. La principal cuestión que viene a la mente es, ¿y si no sé cuál es mi salida? «Suele haber carteles que preseñalizan para saber qué salida tienes que tomar antes de meterte», aclara.

Las líneas continuas permiten una conducción 'guiada' desde la entrada para mantener a cada vehículo 'encauzado' hacia su salida, evitando cruces de trayectorias y colisiones. Pero, como recalca la DGT, el riesgo solamente desaparece si los conductores respetan la señalización. «El problema es que habría que educar a la gente para que sepa cómo circular por estas glorietas», advierte Javier Gómez.