«Tío, me he dado cuenta...», una estudiante arrasa con lo que ha descubierto en sus apuntes Una joven estaba estudiando temas de arquitectura y se dio cuenta de algo que ha sorprendido a miles de internautas EL NORTE Jueves, 10 mayo 2018, 20:09

Los estudiantes están ahora inmersos en los exámenes y toca estudiar los apuntes, propios o ajenos, para poder superar las pruebas con éxito. Una joven estaba inmersa en sus apuntes cuando se dio cuenta de algo que quiso compartir en Twitter. No sabemos cómo será en clase, pero por lo menos agudeza no le falta. Su tuit, en el que escribe «Tío, me he dado cuenta que todos los elementos arquitectónicos suenan mal si los usas con 'te comía'», al que siguen otros mensajes, se han vuelto virales, publica El Correo. Descubre la razón.