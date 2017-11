El cupón de la ONCE celebra el 15 aniversario de Vocento Antonio Mayor, Óscar Campillo, Iñaki Arechabaleta y Ángel Sánchez. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de Vocento EL NORTE Valladolid Jueves, 30 noviembre 2017, 19:25

El 15 aniversario de Vocento protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles, 6 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de Vocento.

El cupón ha sido presentado por Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE, Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio de Vocento, y Óscar Campillo, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento.

Vocento, fundado en 2002, nace con la fusión del Grupo Correo y Prensa Española. La historia de algunas de sus cabeceras comienza mucho antes: en 1903 en el caso de ABC, la cabecera nacional ha sido un reflejo de la realidad de España a lo largo de más de un siglo, y se remonta hasta 1854 para encontrar los orígenes de los diarios regionales

En 1910, los hermanos Ybarra fundaron en Bilbao el periódico El Pueblo Vasco, que después de la guerra civil se fusionaría con ‘El Correo Español’ e iría adquiriendo los diarios locales españoles de la época que hoy forman parte de Vocento.

Sumando año tras año

Empezando por el periódico más antiguo de la historia de España, ‘El Norte de Castilla’ (fundado en 1854), la suma de diarios regionales que conforman Vocento incluye también ‘Las Provincias’ de Valencia (1866), ‘El Comercio’ de Gijón (1878), ‘La Rioja’ (1889), ‘El Diario Montañés’ de Santander (1902), ‘La Verdad’ de Murcia (1903), ‘El Correo’ de Bilbao (1910), ‘Ideal’ de Granada (1932), ‘Hoy’ de Badajoz (1933), ‘El Diario Vasco’ de San Sebastián (1934), ‘Sur’ de Málaga (1937) y ‘La Voz de Cádiz’ 2004.

A lo largo de la historia, por las distintas cabeceras de Vocento han pasado nombres ilustres de la Cultura, como Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Azorín, Julio Camba, Valle Inclán, Camilo José Cela, Miguel Delibes o Antonio Mingote.

Presente en todos los sectores

Entre sus medios, también se encuentra la agencia de noticias Colpisa, que suministra páginas de información general editadas y maquetadas a las cabeceras del Grupo. Además, los suplementos y revistas que conforman la oferta periodística de Vocento son XLSemanal, Mujerhoy, Inversion&finanzas.com, Corazón TVE y Código Único.

En el terreno audiovisual, Vocento participa en la plataforma Net TV, uno de los ocho operadores privados que cuentan con licencias de TDT Nacional de televisión en abierto, y el holding Veralia, de producción y distribución de contenidos audiovisuales que cuenta con cinco productoras con presencia en los principales medios nacionales y autonómicos, además de una de las mayores distribuidoras de cine de España, Veralia Distribución de Cine.

Además, la presencia de Vocento en radio se plasma en una alianza editorial de ABC con la cadena COPE.

Crecimiento digital

En el sector digital, pertenecen a Vocento este diario digital, leonoticias.com, pisos.com, Autocasión, Infoempleo, Avanza en tu carrera, Oferplan, Local Digital Kit, Guapabox, Ticketing, Bookitit, Eslang, Kiosko y Más, Media Digital Ventures y Gelt. Y en el sector de Nuevos Negocios se encuentra Factor Moka, Shows on Demand y Music Has No Limits.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.