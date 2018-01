Otro cupón falso de Ikea a través de WhatsApp La Policía desmiente, una vez más, que estos cupones no existen, que es una estafa EL NORTE Valladolid Viernes, 19 enero 2018, 14:48

La Policía Nacional ha vuelto a avisar a través de su cuenta de Twitter de que de nuevo está circulando el bulo del cupón falso de Ikea a través de WhatsApp. Según el mensaje, la compañía nórdica estaría regalando «un cupón de 500 euros a todo el mundo». No piquen.

«¡No, no, no! Este cupón tampoco te llegará. Solamente quieren obtener tus datos o suscribirte a algún servicio Premium. No piques», explica la Policía en su mensaje.

Este tipo de estafa es muy frecuente en la aplicación de mensajería y ha afectado a otras empresas como Zara, Decathlón y similares. Los ladrones cibernéticos se aprovechan de la popularidad de estas marcas para intentar hacerse con los datos personajes de los usuarios.