Cuando el 3x2 no lo es La OCU proporciona este decálogo para no dejarse engañar por ofertas trampa EL NORTE Valladolid Miércoles, 28 febrero 2018, 20:04

Una estrategia de márquetin recurrente es dar más por menos, pero no siempre es así. Artículos en promoción que en realidad son más caros que los que no están de oferta, envases o packs «ahorro» en los que el kilo de producto sale bastante más caro que en los «normales». La OCU alerta sobre este tipo de 'timofertas' y da diez consejos para no caer en sus garras.

• Comprueba que necesitas el producto ofertado y que la cantidad es adecuada: conviene no dejarse llevar por la publicidad o los precios atractivos y comprar solo aquello que realmente se necesita.

• Comprueba que el precio que te ofertan está realmente rebajado y es mejor que el de otros establecimientos. Fíjate en el precio por kilo o por litro para poder comparar.

• Fíjate en la fecha de caducidad. Hay veces que nos llevamos varios artículos para tener la promoción, o productos en tamaño familiar para aprovechar una oferta y realmente no da tiempo a consumirlos antes de la fecha de caducidad.

• Fíjate en la capacidad del envase, que no haya disminuido al igual que su precio. Compara los productos en oferta y los que no lo están.

• Lee la letra pequeña de la oferta para informarte de las condiciones y requisitos para poder beneficiarte de ella.

• En las ofertas de productos con premio o regalo valora si realmente vas a utilizar el regalo o si lo quieres para algo.

• ¿2 x 1? ¿3 x 2? En las promociones en las que te regalan una segunda unidad del producto comprueba los costes de las dos unidades para ver si realmente estamos ahorrando o con el pago de uno ya está cubierto el coste del otro.

• Si cumples con las condiciones de adquisición establecidas en la oferta el vendedor está obligado a venderte ese producto. En el caso de que no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud. En ningún caso el vendedor puede limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen.

• Trata de elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al comprador. Estos establecimientos deben tener hojas de reclamaciones a disposición de los clientes: si lo necesitas, úsalas.

• Y, por supuesto, si crees que se han vulnerado tus derechos, denúncialo.