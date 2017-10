«Creamos Pac-Man para que las mujeres también jugaran»

A finales de los 70 las salas recreativas de Japón estaban a rebosar. Eran cientos de miles los jugadores que llegaban con sus bolsillos cargados de monedas con las que alimentar las máquinas y disfrutar del tiempo libre machacando botones. ¿El problema? Que no había ninguna mujer. Un panorama desolador, tal y como lo describe Toru Iwatani, diseñador de videojuegos que rápidamente, junto con su equipo, se puso a trabajar para encontrar una solución.

El resultado fue ‘Pac-Man’, uno de los videojuegos más conocidos y exitosos de la historia nacido en concreto en 1980 y convertido con los años en icono cultural. El padre de la criatura ha visitado España con motivo de la Barcelona Games World, una de las mayores ferias del sector en nuestro país, y nos ha atendido unos minutos para desvelarnos los secretos del icónico personaje. Por cierto, a pesar de que no conocía que en España su creación había sido rebautizada como ‘Comecocos’, se ha mostrado entusiasmado con el nombre.

- ¿Cómo surge la idea de Pac-Man?

En los años 80, si ibas a una sala de recreativos en Japón solo había hombres, algo que era bastante desolador. Se nos ocurrió crear un videojuego para que las mujeres también quisieran ir a jugar o jugar en parejas y cambiar el ambiente de los salones recreativos. Empezamos a pensar qué temas podíamos utilizar para atraer a las mujeres y pensamos en la gastronomía, algo que gusta a todos. Con el tema de comer en mente creamos Pac-Man.

-¿Cómo fue el camino del concepto al producto final?

Hubo mucho ensayo y error. Los primeros prototipos no terminaban de convencer y fuimos sacando y metiendo cosas. La idea principal del videojuego es que fuese lo más sencillo posible, que la gente supiese qué es lo que tenía que hacer nada más echar la moneda. Al final, más que añadir cosas lo que tuvimos que hacer fue descartar ideas hasta que obtuvimos el videojuego de Pac-Man que se conoce hoy en día, que es extremadamente sencillo y fácil para todo tipo de públicos.

- ¿De dónde viene el nombre de Pac-Man?

El japonés es una lengua muy rica en expresiones onomatopéyicas y una de ellas significa ‘comer con muchas ganas’, que es paku paku. Esta es la que utilizamos nosotros para después añadirle el sufijo man, que es hombre en inglés. De esta forma el resultado sería ‘el hombre que come’. (Nota del traductor: en español sería algo así como ‘Ñam-Man’, de nuestra onomatopeya ‘ñam’ referida a comer).

-En España el juego se anunció como ‘Comecocos’ y así se ha quedado en el imaginario colectivo, ¿qué opina de este nombre que le pusimos aquí?

No lo conocía y me parece fantástico si ha contribuido a la hora de dar a conocer el personaje. Además, me recuerda al mote de un jugador del equipo de baseball del que soy fan, así que me resulta muy gracioso este nombre que le habéis puesto a ‘Pac-Man’ en España.

-El personaje ha pasado de ser historia viva de los videojuegos a ser todo un icono cultural, ¿qué opina de la evolución de su creación?

Los videojuegos son ya parte de la cultura de la humanidad y hoy en día tenemos videojuegos visualmente impresionantes que parecen películas, con guiones muy elaborados… En el caso de Pac-Man tenemos un montón de versiones, desde el clásico en 2D hasta en 3D o incluso dibujos y series de animación. Es maravilloso poder ver hasta dónde ha llegado ‘Pac-Man’ y cómo ha podido evolucionar.

- ¿Por qué piensa que hay tantos aficionados a los videojuegos y cada vez más? ¿Cree que es una cuestión generacional?

Hoy en día existe el fenómeno de los teléfonos inteligentes o ‘smartphones’, y prácticamente todos los jóvenes del mundo tienen uno. De esta forma, hay muchos que están empezando a jugar con el teléfono, se introducen el mundo de los juegos y luego después pasan a consolas u ordenador. Por ello cada vez habrá más gente jugando a videojuegos, es algo imparable.

-Para acabar, ¿a qué juega Toru Iwatani cuándo tiene un rato libre?

Durante los pocos ratos libres que tengo apenas juego a videojuegos, lo invierto en salir y disfrutar de actividades al aire libre haciendo una excursión o yendo a pescar.