El creador de la locura

Si hay un juego que ha dejado huella en los últimos años ese ha sido 'Dark Souls', una obra que supuso un antes y un después para su creador Hidetaka Miyazaki, quien ahora presenta su remasterización.

El videojuego de la semana Título 'Dark Souls Remastered' Plaforma Xbox One, PC, PS4, Switch (verano) Precio 39,99 Edad +18

En el momento en el que el jugador cruza el muro de niebla, una melodía que deambula entra la épica y el tormento comienza a sonar. Es la música que acompaña el combate contra Gwyn, el Señor de la Ceniza, una canción compuesta por Motoi Sakuraba y elegida por la revista Forbes como una de las más destacadas de la banda sonora, la cual se encontraba entre las seleccionadas por la publicación como una de las doce mejores bandas sonoras de videojuegos de todos los tiempos. No es casualidad que esa canción fuese la encargada de acompañar el combate contra semejante ser, nada más y nada menos que el jefe final de 'Dark Souls' (2011). Un enfrentamiento que cerraba el telón de un videojuego que pasará a los anales de la historia y que ha marcado la década, una obra maestra que le sirvió a su creador, Hidetaka Miyazaki, para pasar de programador a presidente de From Software.

Ahora, sin que el título haya perdido ni una pizca de su luz regresa con una versión remasterizada para las consolas actuales, y otra para Nintendo Switch que llegará en verano. Pero toda gran creación tiene su origen. La historia de Miyazaki es la de un joven visionario cuyo amor por las historias le hizo convertirse en el creador que es hoy. Se desconoce incluso su fecha de nacimiento debido a lo reservado que es con respecto a su vida privada, pero lo que sí se sabe es que nació en el seno de una familia de muy pocos recursos en la ciudad de Shizouka, en Japón. Sin dinero para poder adquirir libros o mangas, acudía a los préstamos de las bibliotecas para perderse en tramas y aventuras que, en ocasiones, incluso ni entendía debido a su edad. Pero esto no importaba, pues la experiencia ya le enriquecía.

Pese a la importancia de su trayectoria, lo cierto es que Miyazaki acabó en la industria del videojuego casi de casualidad. Estudió en la Universidad de Keio y la posibilidad de trabajar para un estudio de videojuegos siempre estuvo ahí, aunque finalmente le surgió la oportunidad en la empresa de desarrollo de software Oracle Corporation. Fue años después (menos mal) cuando en From Software buscaban personal y los videojuegos se convirtieron en su vida. Como programador, comenzó a trabajar en la saga Armored Core como programador. Su salto llegó con el notable Demon's Souls, un RPG de acción en tercera persona y exclusivo de Playstation 3 que vio la luz en 2009 y puso los cimientos de lo que, con el tiempo, se conoció como la saga 'Souls'.

El sucesor espiritual de este no fue otro que 'Dark Souls', la culminación de la visión de Miyazaki que, a través de sus secuelas, se ha ido perfeccionando. El juego supuso mucho más que un soplo de aire fresco para la industria, pues también sirvió de bofetada en la cara para una crítica especializada y un público que, de golpe, descubrió que era eso lo que estaban esperando. Además, calmó las aguas de la industria japonesa que por aquel entonces parecía estancada en ensoñaciones de tiempos pasados. El éxito de 'Dark Souls' fue global pese a no ser una propuesta precisamente comercial, y es que la propia estructura de diseño del juego es tan particular que ha marcado tendencia.

En el juego los usuarios toman el control de un ser anónimo e insignificante y se ven sumergidos en un mundo en decadencia de ambientación gótica. La oscuridad, la soledad y una continua sensación opresiva y siniestra de peligro son algunos de los ingredientes de la gratificante pesadilla que supone el juego. Su jugabilidad roza el masoquismo, y es que el mundo de 'Dark Souls' está repleto de trampas y obstáculos cuyo único objetivo es matar al protagonista, el cual, para más inri, no cuenta con guía alguna. El ensayo-error es la base en el aprendizaje para superar un universo que invita al usuario a explorarlo, pero con mucho cuidado.

Así, entre enormes castillos, catedrales, catacumbas plagadas de seres de inspiración lovecraftiana, cementerios y eternos pasillos apenas iluminados por antorchas, avanza el jugador sin saber muy bien a qué se está enfrentando. Eso sí, siempre consciente de que cualquier enemigo, por pequeño que sea, puede ser letal, y el dominio de los tiempos en combate son clave para sobrevivir. El otro gran punto a destacar de 'Dark Souls' y sus sucesores no es otro que la forma en que se narra la historia. El jugador no tiene guía de nada y es el mundo que le rodea el que cuenta la trama, la cual, por cierto, es muy rica y profunda, plagada de detalles sobre reinos de hace milenios, batallas entre dioses y dragones y el poder de las almas y el fuego. Todo está ahí, tras cada rincón, pero el jugador debe poner de su parte para disfrutarlo.

El título se basa en la lucha contra las adversidades y la superación de cada obstáculo como la mayor de las recompensas. La sensación es gratificante como pocas, y es que el juego es capaz de llevarte al límite de la frustración. Por todas estas y por su importancia en la industria es muy de agradecer la remasterización que llega ahora y que incluye la expansión 'Artorias of the Abyss'. Sus principales bondades son el lavado de cara gráfico para cumplir con la alta definición y un reajuste en la tasa de imágenes por segundo para ofrecer una experiencia más fluida. Además, se ha mejorado el sistema multijugador y algunos retoques en la accesibilidad de los menús. ¿Se echa de menos alguna que otra novedad? Es posible, pero nunca es mala idea, pese a que suena a contradicción, volver al mundo de pesadilla que planteó Miyazaki. El genio creador, pese a que nunca tuvo ambición alguna, como él mismo ha declarado en diferentes entrevistas, consiguió dar con la clave para que el usuario disfrutase sufriendo, y eso no es nada sencillo.