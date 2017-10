Los consejos de la OCU para un Halloween sin sobresaltos Algunas recomendaciones sobre los disfraces, el maquillaje y la decoración EL NORTE Viernes, 27 octubre 2017, 18:57

Nos guste o no, Halloween se ha convertido en una más de las fiestas señaladas, sobre todo para los más pequeños (y no solo para ellos). Es un buen momento para recordar los consejos de la OCU que permitirán a quienes celebren estos días una diversión con imaginación, sin riesgos y sin gastar de más.

Maquillaje sin pasarse

Fantasmas, esqueletos, vampiros… un maquillaje exagerado es el mejor aliado para conseguir una caracterización acertada, pero los productos de maquillaje contienen sustancias químicas que no son inocuas, pueden dar lugar a reacciones alérgicas o de sensibilidad... sobre todo en la delicada piel de niños pequeños. Ten en cuenta nuestros consejos:

• No te pases con la cantidad de maquillaje.

• Asegúrate de limpiarlo bien, sin que queden restos.

• Ante cualquier reacción (picor, enrojecimiento…), elimina la pintura y aclara bien con agua.

• Cuidado con los esmaltes, pues tienen disolventes que pueden ser peligrosos, y los niños se llevan mucho las manos a la boca.

• ¿De verdad necesitas el spray para teñir el pelo? ¿Por qué no una peluca, un pañuelo o gorro de color?

• Evita los maquillajes que incluyan en su composición algunos parabenos (propil y butilparaben) y mejor evita que lleven fragancias, ya que son sustancias potencialmente alergénicas… y claro, también aquellos que simplemente no indican qué tienen en su composición.

• Los ojos son la zona más expresiva del rostro: unas lentillas pueden cambiar totalmente el aspecto, y en Halloween, se ha puesto de moda recurrir a ellas: ojos de serpiente, de zombi, de vampiro… mucho cuidado con las lentillas de fantasía: sigue las recomedaciones de los expertos para correr riesgos con estas lentillas cosméticas.

Disfraces que asusten pero sean seguros

La composición de algunos disfraces puede dar más miedo que el personaje en el que se inspiran. Si compras un disfraz para el niño, puede ser buena idea lavarlo antes de que se lo ponga, o si no, al menos, dejarlo abierto, aireándose, al menos 48 horas, para limitar la presencia de sustancias potencialmente peligrosas. En cualquier caso, un disfraz seguro debe:

• Estar elaborado en material que no sea inflamable.

• Para los niños más pequeños, de menos de 3 años, es importante asegurarse de que no hay partes pequeñas, o elementos del disfraz que pueda llegar a tragar o introducir en la nariz.

• Si tiene capucha, careta o máscara, asegúrate de que no limita la visión.

• Si el vestido es largo, no debe superar los tobillos del niño, para que no se lo pise y tropiece.

• Los accesorios deben ser de goma, nunca metálicos.

• ¿Y que tál si preparas tú mismo el disfraz? Una camisa vieja de papá atada al revés para el médico asesino, una sábana que ya no uses servirá para toda una familia de fantasmas, una camiseta negra talla XL y un gorro de cartulina podrán convertirán a tus angelitos en auténticos brujos... Es una alternativa sostenible y no incurrirás en gastos innecesarios.

En casa, imaginación mejor que dinero

Si decoras la casa para la ocasión:

■ Ojo con las velas: además del riesgo de incendio, pueden contener sustancias peligrosas: escoge las menos perfumadas, ventila la habitación y evita que estén al alcance de los más pequeños.

■ No caigas en el consumismo excesivo que acompaña todas estas fiestas "prefabricadas": no necesitas comprar platos, servilletas o guirnaldas temáticas, que no son baratas y no podrás reutilizar. Escoge productos naturales, auténticas calabazas de la frutería, hojas caídas de los árboles, piñas…o mejor aún, pide a los más pequeños que hagan ellos mismos sus dibujos y decoren la casa.

■ Aprovecha las tardes lluviosas en casa para hacer trabajos manuales: por ejemplo, el rollo de papel higiénico puede ser un fantasma para decorar, un envase de yogur puede convertirse con papel y con pinturas en un murciélago… También es buen momento para preparar dulces caseros o platos "temáticos": las calabazas, de plena temporada, pueden ser protagonistas de una riquísima cena.

Macrofiestas, ¿conoces tus derechos?

Cuando compramos una entrada para acudir a un espectáculo o para una actividad recreativa destinada al público en general, hay ciertos derechos que nos amparan como consumidores, que debemos conocer en el momento de su celebración por si nos encontrásemos con algún problema. Toma nota de estos consejos para que disfrutes con garantías.