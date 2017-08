Compró una silla sin mirar las medidas y se llevó una sopresa

Lo vio tan barato que dijo ¡lo compro! Y terminó pagándolo caro.

Según El Huffington Post, una usuaria de Twitter ha compartido en esta red social su mala experiencia comprando muebles en Amazon, donde vio una silla al jugoso precio de 10 dólares.

Y ella pensó: ¿10 míseros dólares por una preciosa silla transparente de diseño? ¿Quién se podría resistir a tal tentación?

Así que la compró y se encontró con esta sorpresa:

so i ordered a chair for my room off of amazon and... pic.twitter.com/PU3N6e1GJT

Efectivamente, siendo tan barata, la silla tenía truco. Porque, en realidad, era una miniatura, como se puede ver en el anuncio original.

La pregunta que a muchos les surgió de inmediato es: ¿por qué diablos no miraste las medidas de la silla? «Lo siento, ¿vale? Vi 10 dólares y simplemente me la compré», responde la tuitera, que por lo que se ve tampoco se percató de que pone claramente 'miniatura'.

everyone asking me if i read the dimensions or details IM SORRY OK I SAW $10 AND JUST BOUGHT IT

— sav 🦄♌️ (@itssavannahxox) 4 de agosto de 2017