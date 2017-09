La cita de Tinder más escatológica Foto de la chica encajada en el doble cristal del baño / Twitter El joven, dueño de la casa, acabó llamando a los bomberos tras el incidente que su cita había sufrido en el baño EL COMERCIO Miércoles, 6 septiembre 2017, 20:07

Seguro que a lo largo de tu vida has tenido muchas citas que han salido mal, pero cuando sepas como ha ido la del británico Liam Smyth tu perspectiva cambia.

Smith quedó con una joven a través de la aplicación Tinder el pasado 7 de agosto.Tuvieron una cita muy entretenida en la que no faltó de nada: conversación, cena, botella de vino y al final, película en casa de él. Una vez en el domicilio, la chica necesitó ir al baño por culpa de un inoportuno apretón intestinal. Pues bien, es en este punto del relato cuando, quienes padecen de vergüenza ajena, deberían evitar no ponerse en la piel de la protagonista. El water se quedó atascado de forma que las heces de la chica no desaparecían. Teniendo en cuenta lo bien que iba todo y la poca confianza con Smith, la joven prefirió coger los excrementos, envolverlos en papel y lanzarlos por la ventana del baño. Pero la situación no se iba a solucionar tan fácilmente, ya que el 'paquete' se quedó atrapado en el doble cristal que tenía la venta.

Tras intentar sin suerte extraer las heces de la ventana, no le quedó más remedio que confesar lo sucedió Liam. «Llegó al salón con terror en los ojos», recuerda el estudiante en declaraciones a la BBC . Ambos decidieron entonces solucionar el problema por sus propios medios. Ella se ofreció a meterse entre los cristales para recoger las heces. Una decisión que complicaría todavía más las cosas, ya que la chica se quedó atrapada y fue necesaria la intervención de los bomberos para sacarla de ahí. Tuvieron que romper el cristal de la ventana para rescatar a la joven y poner fin a su bochornosa cita. Pero solo por ese día, ya que ambos jóvenes, tal y como ha afirmado Liam, siguen viéndose habitualmente. Sin duda, una vez superada esa situación juntos, la relación solo puede ir a mejor.