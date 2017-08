'La chica de la Tomatina' es de Miami La fotógrafa Eva Casado ha encontrado a su doble tras una intensa búsqueda que ha durado siete años y que finalmente ha fructificado gracias al empuje de las redes sociales Eva Casado, a la derecha, publicó esta imagen en Facebook para mostrar su enorme parecido con una joven que, en ese momento, no conocía. / El Norte J. A. PARDAL Valladolid Miércoles, 30 agosto 2017, 12:11

Cuando todos daban el verano por rematado y más que rematado, las redes sociales han querido echar pimienta en estos días que tienden al tedio, cuando la playa empieza a ser un recuerdo lejano y la oficina comienza a erigirse como lugar de estancia habitual.

Si la pasada semana los tuiteros vivían al minuto las evoluciones a golpe de tuit de la historia de las vacaciones de Manuel Bartual, en estos últimos días el protagonismo ha sido para 'La chica de la Tomatina'. Podría parecer el título de un libro, pero realmente se trata del nombre con el que la fotógrafa Eva Casado bautizó a una misteriosa joven con un sorprendente parecido a ella y a la que buscaba desde el año 2010.

Así resumía ella misma sus indagaciones, renacidas con la llegada de la celebración de la multitudinaria fiesta de Buñol: «solo busco quitarme la espina de incertidumbre que me recuerda todos los últimos miércoles de agosto de cada año que aún no he encontrado la respuesta a este curioso rompecabezas»

Gracias a los más 85.000 perfiles de Facebook que compartieron su publicación pidiendo ayuda para encontrar a 'La chica de la Tomatina' y al empujón de los medios de comunicación de medio mundo que se hicieron eco de su búsqueda, la logró encontrar.

Según ha publicado en la noche del martes en su perfil de la red social de Zuckerberg, su misteriosa doble es una joven natural de Miami con la que no tiene ningún parentesco, aunque físicamente parecen iguales. Al parecer, la doble estadounidense se quedó «tan atónita como me quedé yo en el momento que la descubrí», cuenta Casado.

Su nueva amiga, según sus propias palabras, le envió varias fotos y un texto que se resumen en esta publicación de Facebook con la que se cierra la historia: