La chica que ganó una olimpiada de Física que en realidad es una actriz porno Un usuario de Twitter lograr viralizar una noticia falsa con la intérprete de cine X Mia Kalifha como protagonista

«Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación». Es el tuit que escribió el pasado sábado un usuario de Cáceres en Twitter, @jpergim, y que, con apenas 590 seguidores y en unos días, ha logrado la friolera de 14.000 retuits y 21.000 'me gusta'. El mensaje se ha viralizado pese a ser totalmente falso: Ni la joven que aparece en la fotografía es de Cáceres, ni ha ganado ninguna olimpiada ni otro evento por el estilo. Es un bulo. Se trata de la actriz porno Mia Kalifha y así lo apuntaron muchos usuarios que vieron el mensaje. Sin embargo eso no impidió que el tuit fuera incluso retuiteado por rostros conocidos como Manuel Campo Vidal o Marta Robles.

Muchos usuarios aún continúan advirtiendo del error a los tuiteros que siguen haciendo 'retweets'. Lo hacen mostrando incluso fotos de Mia Khalifa en su faceta de actriz de cine de adultos. Es una broma al paracer que se está viralizando como una noticia real y que demuestra la necesidad de contrastar las informaciones que se propagan por redes sociales antes de compartirlas.

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V8nnwQ1pNv — Peryim (@jpergim) 26 de mayo de 2018