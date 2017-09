Zona Gamer Cazador de gigantes La exitosa aventura ‘Ark: Survival Evolved’ estrena su versión final para colocar al usuario en un mundo plagado de dinosaurios con una apuesta por el multijugador masivo EDUARDO MARTÍN ESPALLARGAS Domingo, 17 septiembre 2017, 13:00

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir, al menos antes del desastre, en una isla como la del filme ‘Parque Jurásico’? Los dinosaurios son seres fascinantes que siempre nos han intrigado ya no solo por su tamaño y belleza, sino también por su valor histórico. Aún nos produce asombro el hecho de pensar que criaturas tan gigantescas pudieron poblar la Tierra hace millones de años y no son pocos los que fantasean con su regreso. El equipo de Studio Wildcard ha querido convertir su propia fantasía en un videojuego, y los dinosaurios, junto a los jugadores, son los protagonistas. Se trata de ‘Ark: Survival Evolved’, un título que se ha ido construyendo junto a los usuarios para poder lanzarse al fin en forma de versión final con la que desplegar todo su potencial. ¿Por qué su éxito? Lo vemos.

La plataforma de distribución digital Steam contiene un sistema que permite a los desarrolladores publicar sus videojuegos aún en desarrollo para ver cómo responde la comunidad y trabajar en base a la reacción de esta. Una forma muy útil de testear sus creaciones que ha sido un auténtico éxito para títulos como ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’, un auténtico fenómeno de masas, o el propio ‘Ark: Survival Evolved’ que hoy nos atañe. De hecho, la versión de Acceso Anticipado de este último se estrenó para PC en Steam hace 2 años, concretamente en junio de 2015, cosechando un éxito que ha atraído a más de 10 millones de jugadores y que ahora busca consolidarse también en consolas.

El videojuego, como su propio nombre indica, se basa en la supervivencia como género con el aliciente del escenario en el que todo sucede: una gigantesca isla prehistórica repleta de dinosaurios y demás bestias primitivas. Su éxito reside principalmente en una temática muy bien conjugada con las mecánicas que ofrece el título, centradas especialmente en el multijugador online. Esto significa que el usuario se encontrará durante su periplo con jugadores de todo el mundo, con los que podrá cooperar o enfrentarse con el fin de sobrevivir y hacerse a cada paso más poderoso.

En este sentido, los jugadores comenzarán prácticamente sin nada y deberán ir consiguiendo poco a poco los recursos necesarios para mantenerse con vida en el hostil ecosistema en el que se encuentran. La exploración resulta de esta manera básica, y buena parte de su éxito recae en el hecho de que la aventura se desarrolla sola y cada partida es diferente. El juego invita a los jugadores a construirse su propio equipamiento con el que poder hacer frente a los dinosaurios o a otros jugadores sin ánimo alguno de cooperar. La obtención y gestión de los recursos permiten también construir una base y el título invita a seguir subiendo de nivel para desbloquear cada vez mejores herramientas. En el desarrollo del personaje y la aleatoriedad de cada próximo paso recaen los fuertes de un juego que ha sabido ofrecer un universo atractivo y lleno de contenidos y posibilidades.

La ciencia ficción es el ingrediente principal de un ‘Ark: Survival Evolved’ que permite incluso crear armas futuristas o domesticar criaturas tan fascinantes como un T-Rex sobre el que, por ejemplo, atacar la base de una tribu de otros jugadores. Eso sí, es tan importante saber cazar y combatir como alimentarse y refugiarse del frío o del calor, según la región a explorar en un mapa con contenido por tierra, mar y aire. Es en esta libertad y en la sensación de tener que apañártelas por ti mismo para sobrevivir donde funciona un juego que, sin embargo, no se libra de ciertos errores técnicos. Su salto a consolas está siendo algo irregular, con ciertas zonas del mapa cuya carga gráfica no es del todo fluida y algunos comportamientos de los seres virtuales que pueblan la isla, en ocasiones incoherente.

Eso sí, superados estos impedimentos (que, se supone, los responsables ya están trabajando para solucionar), ‘Akr: Survival Evolved’ supone una oferta única de multijugador tanto cooperativo como competitivo, y su ingente cantidad de contenido gustará a los usuarios que disfrutan sumergiéndose en un videojuego para descubrir todos sus misterios. De estos no anda escaso un título que promete acción por muchos años. Veremos, como los propios protagonistas del juego, cómo se adapta y evoluciona.