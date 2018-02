A la caza de la excelencia Capcom pone toda la carne en el asador con el nuevo 'Monster Hunter World', un título que gana en envergadura y accesibilidad mientras apuntala una fórmula de éxito EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 11 febrero 2018, 13:00

Algo debe tener la saga 'Monster Hunter' para haber vendido más de 40 millones de copias. Se trata, sin duda, de una fórmula de éxito que ha atrapado a toda una legión de fans dispuestos a convertirse en los mejores cazadores con cada entrega. En Capcom siempre han sido conscientes de la joya que tienen entre sus manos, como también lo eran del hecho de que aún había margen para abrillantarla. El resultado ha sido 'Monster Hunter World', el renacimiento de una franquicia que, tras un largo periodo en el terreno portátil, vuelve ahora a plataformas de sobremesa con un salto hacia la excelencia digno de elogio. Una evolución que convierten esta última entrega en un videojuego más grande, profundo, accesible y equilibrado.

La franquicia 'Monster Hunter' ve por primera vez la luz en 2004 con un primer capítulo homónimo para 'Playstation 2'. La marca comenzaba a romper el cascarón y a mostrar algunas de sus bondades, como el hecho de ser de los primeros videojuegos en explorar el multijugador online de la máquina de Sony. Su éxito fue meteórico y, de hecho, ha sido una marca presente en una gran variedad de plataformas, con entregas para PSP, Wii, Nintendo 3DS o PC. En Japón contó desde el principio con un gran número de seguidores, pero su fórmula también funcionó allende las fronteras niponas.

El punto más característico del título es el continuo reto que supone para el jugador, el cual se encuentra frente a enormes bestias solo y aislado, y solo su capacidad para afrontar la caza le hará salir airoso. Ese afán de superación unido a la gran variedad de criaturas (lo que le da cierto toque de coleccionismo) y tintos de rol han elevado a 'Monster Hunte' a los cielos. Ahora, con el foco puesto en la potencia de las nuevas máquinas, los desarrolladores han querido exprimir al máximo su criatura y ya se puede decir que con 'Monster Hunter World' lo han conseguido.

Yuya Tokuda, director del juego, explicaba que uno de los primeros objetivos marcados al plantearse esta nueva entrega fue el hecho de aprovechar la tecnología para «crear un ecosistema convincente». La clave reside en que los monstruos no son «simples enemigos», sino parte de «un ecosistema vivo» en el que todo está integrado. Un objetivo que han alcanzado con el impresionante mundo que presenta'‘Monster Hunter World', cuyo título no es un artificio mercadotécnico. El gigantesco mapeado del juego no solo está lleno de detalles, flora y, por supuesto, fauna. También se han eliminado los tiempos de carga entre regiones y la sensación de encontrarte en un mundo perdido plagado de peligros y listo para ser explorado se ha acentuado.

Esa libertad de movimiento, así como los cambios de noche y día y la importancia del paisaje convierten el universo de 'Monster Hunter World' en un terreno vivo que el usuario deberá aprender a dominar. Además, la eliminación de esos tiempos de carga hace del juego una experiencia mucho más fluida que en anteriores entregas. Un efecto que también han conseguido ciertos cambios en la jugabilidad, como el hecho de recopilar materiales con solo caminar o la posibilidad de ingerir pociones sin pausar el juego. Todo contribuye a un mayor protagonismo de la acción y, especialmente, de los enfrentamientos contra las bestias. Unas criaturas que, cada uno con sus características, poblarán las diferentes regiones. El punto más interesante es que, también aprovechando la nueva tecnología, se han aplicado pautas de comportamiento muy diferentes entre cada monstruo. Gracias a una lograda inteligencia artificial, cada sesión de caza será todo un reto, y es el jugador el que deberá reconocer los puntos débiles y aplicar milimétricamente sus habilidades y uso del armamento.

Cabe destacar también el flexible modo multijugador, que permite elegir entre cazar cual jaguar solitario o en compañía con hasta tres jugadores más. En esta ocasión, además, los usuarios japoneses y los de países occidentales podrán jugar conjuntamente. Además, para los más valientes que estén cazando en solitario se ha incluido la opción de solicitar ayuda a la comunidad cuando el reto sea demasiado feroz. Las opciones son varias, como el hecho de pedir que te junten con usuarios veteranos o principiantes, de rangos parecidos… La gran cantidad de misiones y tareas por hacer, de dificultad creciente, invita al usuario a disfrutar del multijugador sin obligarle a hacerlo.

Con más de 14 tipos de armas disponibles, la lucha contra los monstruos se muestra mucho más dinámica y accesible para jugadores nuevos, pero la estrategia sigue estando ahí y las gigantescas presas requerirán de tiempo y dedicación. En la mayor accesibilidad sin renunciar a la profundidad reside otra de las claves de 'Monster Hunter World', un mayor equilibrio que hacen más agradable la experiencia de juego. Sin duda, es el título perfecto para que los más recelosos se acerquen a una franquicia dispuesta a seguir evolucionando para triunfar. Sin duda, 'Monster Hunter World' es un paso para la marca que va a dejar una huella jurásica, grande e imborrable.