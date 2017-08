Un borracho roba dos farolas y se las lleva en su Twingo EL conductor amarró las farolas al techo de su vehículo. / Politie Lelystad El coche en el que iba no estaba asegurado, no había pasado la ITV y el dueño se había ido sin pagar de una gasolinera EL DIARIO VASCO Martes, 8 agosto 2017, 19:00

La policía de Lelystad, en Holanda, ha inmortalizado una imagen insólita. Se trata de un conductor ebrio que, a plena luz del día, había robado dos farolas de gran tamaño y las llevaba atadas a la parte superior de su coche, un Renault Twingo, según ha informado .

El conducto se negó a hacerse un test de alcoholemia y no explicó qué pretendía hacer con los objetos robados. Además, el vehículo en el que transportaba las farolas no estaba asegurado y no había pasado la ITV.

Por otro lado, el conductor ya estaba siendo investigado por repostar combustible y no pagar el importe en la gasolinera. Por ello, el acusado permanece detenido en comisaría. Aunque la noticia parezca sacada de la versión holandesa del 'Mundo Today' no lo es, la Policía de Lelystad subió a su página de Facebook el curioso suceso.