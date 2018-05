El bulo de las bolas que se agrupan por colores El presunto experimento científico que se ha convertido en un fenómeno viral no es más que un montaje en vídeo EL NORTE Valladolid Miércoles, 2 mayo 2018, 17:51

Da gusto verlo, la verdad. Este vídeo, que se ha convertido en todo un fenómeno viral, muestra, supuestamente como las bolitas de colores se agrupan según su color después de caer por un artilugio con diferentes separadores. Pero, ¿es cierto?.

Vídeo basado en la física cuántica. Las bolitas d colores se colocan juntas solas x la resonancia d los cristales d cuarzo. Cada color tiene 1 resonancia distinta. D la misma manera nos agrupamos las personas q vibramos en la misma frecuencia. Así es como funciona el universo. pic.twitter.com/Em7yWUIUQ3 — Fco Javier (@javierbp30) 28 de abril de 2018

Lo cierto es que el vídeo no es nuevo, lleva circulando desde febrero aunque es ahora cuando está alcanzando una gran notoriedad. Y no, tampoco es cierto. El vídeo está editado para que las bolas de cada color acaben juntas. Por último, la explicación científica que se da en el tuit tampoco es verdadera como apuntan muchas respuestas. Sin embargo, a pesar de su falsedad manifiesta el mensaje cuenta con más de 68.000 reutits y 132.000 me gusta.

Ya en enero circuló otro vídeo muy parecido, aunque en esta ocasión se trataba de una recreación por ordenador, que fue desmentido por la web especializada en bulos Snopes. En esta ocasión el mensaje, publicado en la web Annonymous alcanzó 30 millones de reproducciones.

Los dos vídeos tratan de recrear la máquina de Galton, un experimento muy conocido en estadística. Este dispositivo consiste en un tablero vertical con varias filas de clavos. Cuando las bolas caen, rebotan en los clavos y se van depositando en la parte inferior, divida con separaciones verticales. Por ejemplo:

El resultado es que la bolas acaban formando una especie de campana. Pero poco o nada tiene que ver la física cuántica. Se trata de probabilidad. Cada bolita tiene un 50% de posibilidades de caer a la derecha o a la izquierda cuando rebotan sobre uno de los clavos. Lo mismo pasa cuando llegan al siguiente clavo. Al final se acumulan más bolas en el centro porque existen más posibilidades de rebotar hacia la izquierda si antes ha rebotada hacia la derecha. Sin embargo, para acabar en un extremo la bola tiene que rebotar hacia el mismo lado en repetidas ocasiones (lo que es menos probable estadísticamente).

En este vídeo se explica el principio de la máquina de Galton creada para demostrar empíricamente el teorema del límite central. Este teoprema establece que, en condiciones generales, una suma de variables aleatorias se distribuyen de una formal normal, entendiendo normal como lo más frecuente en estadística.

En el caso de los vídeos virales en ningún caso se trata de una máquina de Galton puesto que las bolitas no caen por el centro sino por todos los lados de manera uniforme. Que estos clips sean falsos no siginifica que no se puedan separar los objetos por colores. Por ejemplo, esta máquina separa M&Ms por colores. Tiene un dispositivo electrónico que reconoce el color de cada dulce, haciendo que la máquina dirija el M&M al cuenco que le corresponde.