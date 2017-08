Beatriz Manchón: «Me relegan por el simple hecho de ser mujer» Blanca Machón practicando windsurf en 2013. / EFE La piragüista sevillana, que forma pareja con Manuel Busto, reclama que se permita competir en la máxima categoría del Descenso del Sella DORI AYLLÓN MADRID Jueves, 3 agosto 2017, 13:50

La piragüista sevillana Beatriz Manchón es tricampeona del mundo, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos -Atlanta, Sídney, Atenas y Pekín- en los que ha conseguido siete diplomas. Además, tiene 22 medallas de campeonatos europeos, seis de ellas de oro. Ya retirada, quiere junto con el mejor piragüista de la historia en España, el también retirado Manuel Busto, competir este sábado en el Descenso del Sella. Sin embargo, no puede. La organización de la regata le ha negado la participación en la máxima categoría, la senior masculina. Hasta hace un par de años esto era normal, pero desde que la Federación Española de Piragüismo (FEP) cambió el reglamento, las parejas mixtas que competían en K-12 podrían hacerlo en la categoría senior masculina, la K-2, siempre y cuando fuesen mixtas y no formadas por dos mujeres.

“El año pasado Manuel Busto me propuso competir juntos a raíz del cambio de normativa de Federación de Piragüismo, y pensamos que podríamos competir en el Sella”, explica Manchón. Pero el año pasado la respuesta de la organización fue un no. “Nos dijeron que era muy precipitado y que lo mirarían para este año, pero se ha convertido en algo personal y no nos aceptan”, añade la deportista.

Para los dos deportistas se trata de machismo, ya que en esta regata sí pueden participar en la categoría senior masculina piragüistas amateurs pero no pueden hacerlo las mujeres que tienen el mismo nivel que un hombre K-2. Además, según explica Manchón, “en el Sella los hombres tienen ventaja, ya que se les permite salir antes y competir en mejores condiciones. Me relegan a 600 puestos por detrás por el simple hecho de ser mujer”. En otros descensos como el del Miño o el Segura, la pareja sí puede competir acorde a su marca, la senior masculina, y no por cuestiones de sexo.

Normas internacionales

Desde la federación argumentan que la competición se rige con las normas de la Federación Internacional de Piragüismo y esta “no permite la participación de mujeres en la categoría hombre senior K-2”. Para Busto, este argumento no es válido. “Sólo intentan echar balones fuera”, dice. “No tiene sentido que la federación apruebe una norma que deben seguir todas las competiciones y que no se involucre en un caso que incumple las reglas marcadas por ellos”, añade el deportista.

En competiciones internacionales como el Campeonato del Mundo de Singapur de 2011 las mujeres pudieron competir contra los hombres en igualdad de condiciones, mientras que en el Campeonato de España desde 2015, también es posible. El Descenso del Sella se ha convertido en un caso especial.

El comité organizador de la regata (CODIS) niega que haya discriminación por razones de sexo y objeta que “en el reglamento del Sella existe una categoría en la que pueden competir estos dos piragüistas, que es la categoría mixta”. Los dos deportistas aseguran que el presidente de la competición, Juan Feliz, quiere entrar en una disputa personal. “Dice que nuestra intención es cambiar el Sella, cuando lo único que queremos es competir en este descenso porque significa mucho para un piragüista. Pero queremos hacerlo según nuestra marca y no por razones de sexo”, añade Manchón.

Hace unos días, ambos piragüistas compitieron contra parejas masculinas en la regata del Segura, en Murcia, donde quedaron en segundo puesto. Manchón y Bustos dicen que no se han planteado participar sin permiso de la organización y que ante la negativa de estos, tampoco competirán en la categoría asignada.