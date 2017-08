El exmarido de Juana Rivas: «La prioridad de la madre siempre ha sido salir de fiesta» 01:16 Francesco Arcuri en Espejo Público. / R.C. Francesco Arcuri afirma que reconoció su culpabilidad en el caso de malos tratos «porque podría ver a mi hijo de inmediato» R.I. Granada Martes, 1 agosto 2017, 21:00

El exmarido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, concedió una entrevista al programa ‘Espejo Público’ que el formato de Antena 3 emitió durante este martes. El italiano dijo estar viviendo “una pesadilla” y confesó llevar “un año sin vivir” ya que, según su versión, lleva sin ver a sus hijos desde mayo del pasado año y sin hablar con ellos desde noviembre. Además, acusó a la granadina de ser una mujer que “siempre tenía como prioridad el salir de fiesta”. “Juana era una buena madre, cuando estaba, en todos los sentidos. Cuando hacía de madre, lo hacía bien. Pero es que no estaba. La mayoría del tiempo no estaba”, sostuvo.

Sobre la sentencia de maltrato, Arcuri, que está dispuesto a negociar la custodia compartida, relató que el incidente se produjo una madrugada, en torno “a las 6.30 horas de la madrugada”. “Vino a las 6.30 de la mañana y se pueden imaginar cómo. Le dije que se fuese a dormir a la otra habitación porque yo estaba durmiendo con Gabriel en mi habitación y empezó a darme voces y a golpearme. Por la mañana se despertó y empezó a insultarme otra vez. Se fue a nuestra habitación, tomó mis auriculares, mi ordenador e intentó romperlos. Le quito de la mano lo que puedo y se fue”, relata.

Además, el exmarido de Juana Rivas recordó emocionado el momento en que la Policía le llevó hasta su domicilio para poder retirar sus pertenencias: “Voy con la Policía a buscar mi ropa y tocaron a la puerta, pero ella no abría. Dentro de la casa se escuchaba a los niños llorando preguntando por su padre. La Policía pedía que abriese la puerta pero no lo hizo”.

Incluso llegó a afirmar durante la comparecencia que asumió la culpabilidad durante el juicio por malos tratos con la intención de volver a ver a su hijo: “Dos meses más tarde fuimos a juicio. Antes de entrar, pregunté al abogado qué es lo que iba a pasar. Le dije de asumir la culpa y él me respondió que era una tontería porque era mentira y me iban a condenar. Sí me dijo que no iba a ir a la cárcel y sobre el niño me comentó que le podría ver casi de inmediato”. Mientras tanto, Juana Rivas ha solicitado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, siendo este denegado por entenderse que no se ha agotado la vía judicial.

Francesco Arcuri tratará de abrir con los letrados italianos de las dos partes nuevas negociaciones y está dispuesto a retirar las denuncias que ha interpuesto ante la justicia española si sus hijos menores llegan a Italia antes del día 7.

Según ha explicado a EFE el letrado Adolfo Alonso, la expareja de Rivas se ha puesto hoy en contacto con su abogado italiano con el objetivo de solicitar la "apertura de negociaciones". Esta nueva vía pretende poner en contacto a los letrados que tienen los dos progenitores en Italia, país en el que residía la pareja con los dos menores antes de que Juana Rivas regresase, para buscar un acuerdo que resuelva la vía judicial abierta en España.

Incidente excepcional

La Audiencia de Granada ha admitido a trámite el incidente extraordinario de nulidad que han formalizado los representantes judiciales de Juana Rivas, que sigue ilocalizable desde que la semana pasada se negó a entregar a sus hijos a su expareja, condenada por maltrato.

Fuentes judiciales han informado de que la Audiencia ha admitido a trámite este paso judicial, que analizará con urgencia la Sección Segunda del tribunal granadino. Este incidente de nulidad fue presentado ayer después de que el Tribunal Constitucional (TC) no admitiera el recurso de amparo presentado por la madre para poder seguir con los menores.

La Audiencia de Granada analizará así la posible infracción de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos en el orden jurisdiccional ordinario y podrá revocar o suspender la resolución que obliga a Juana Rivas a restituir a sus hijos con su padre en Italia.

De momento, la Audiencia ha admitido a trámite el incidente extraordinario y tendrá que pronunciarse formalmente para que se dé o no por agotada la vía judicial previa, requisito que esgrimió ayer el TC para atender las demandas de Juana Rivas.