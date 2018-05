El anuncio del vestido de comunión de niña que sacude la red La pequeña aparece con el rostro oculto por una bolsa de plástico, lo que ha provocado comentarios de todo tipo EL NORTE Sábado, 12 mayo 2018, 11:35

Cada vez son más los portales de internet dedicados a la compra-venta de productos de todo tipo. De vez en cuando se ven anuncios que sorprenden a los internautas. Como el de una persona que vende el vestido de comunión de su hija, y que muestra la prenda pero para que no se vea el rostro de la pequeña tiene una idea que no parece muy buena. Al menos no ha gustado en las redes sociales. El caso se ha conocido tras publicarse un tuit y ha suscitado miles de comentarios, como recoge El Diario Vasco. ¿Es ético ocultar el rostro de la cría con una bolsa? ¿Se encuentra bien? ¿Puede respirar con normalidad con eso puesto? Son las preguntas que asaltan a muchos internautas.