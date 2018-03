‘Kirby Star Allies’: Amor rosa El simpático Kirby, histórico personaje de Nintendo, se estrena en Nintendo Switch con un videojuego que apuesta por una jugabilidad colorida y diversa y un multijugador accesible EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 18 marzo 2018, 13:05

Nintendo Switch, última consola y gran éxito de la compañía japonesa, cumplió un año de vida el pasado 3 de marzo. Doce meses que han servido para consolidar la gran acogida que ha tenido la máquina entre crítica y público, que han abrazado prestigiosos títulos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ o ‘Super Mario Odyssey’. Entre las claves que han apuntalado dicho éxito se encuentra precisamente la planificación de lanzamientos, nutriendo a la consola híbrida con títulos de renombre con frecuencia. Es el caso de las aventuras protagonizadas por Link y Mario, pero también otras obras como ’Xenoblade Chronicles 2’ o ‘Splatoon 2’. El futuro aguarda prometedor si se tiene en cuenta la cantidad de marcas que Nintendo puede llevar a la consola, y entre ellas no podía faltar la entrañable bola rosa Kirby, que se estrena con ‘Kirby: Star Allies’.

El videojuego de la semana Título ‘Kirby Star Allies’ Plataforma Nintendo Switch Precio 59,95 Edad +7

Era cuestión de tiempo que el personaje que vio la luz en Game Boy en 1992 llegase a Switch, y muy posiblemente no será su última aparición (estará seguro en el próximo ‘Super Smash Bros’, recién anunciado por los de Kyoto). Mientras tanto, apuesta por el multijugador cooperativo en un ‘Kirby: Star Allies’ que aprovecha las facilidades de la máquina para compartir partida. El videojuego parte de una premisa argumental harto sencilla, y es que el mundo de Dream Land, hogar de Kirby, se ha llenado de corazones oscuros. El caos empieza a desatarse cuando el héroe protagonista descubre que en él, el efecto de los corazones es muy diferente, pues le ha dado el poder de repartir amor. Literalmente.

El entrañable personaje, colorido y dulzón, siempre se ha caracterizado por repartir simpatía (además de ser capaz de adquirir habilidad de los enemigos al tragárselos), y en esta nueva entrega esta característica se lleva al extremo. De esta forma, los usuarios a los mandos tendrán la habilidad de lanzar corazones a algunos enemigos para que se unan a su equipo, formado por un máximo de 4 integrantes contando con Kirby. La gracia reside en que cada uno de estos personajillos cuenta con sus propias habilidades. Algunos dominan el fuego, otros el agua, otros blanden la espada…, y combinadas son capaces de desatar habilidades especiales de lo más espectaculares. Por ejemplo, un personaje de roca combinado con otro de hielo puede convertirse en una piedra de curling que arrase con todo.

El progreso se centra en la combinación de diferentes habilidades y la apuesta por diferentes estrategias para avanzar por los niveles y resolver diferentes rompecabezas. Ahora bien, lo cierto es que no supone un desafío demasiado complicado y superar la aventura principal es bastante sencillo. No obstante, la gracia reside precisamente en compartir la experiencia con amigos que tomen los mandos del resto del equipo, y es que el multijugador local (en extinción desde el boom del multijugador en línea) es la clara apuesta de ‘Kirby: Star Allies’. El resto forma parte del abecé del personaje: coloridos escenarios, saltos entre plataformas cual globo y enemigos a los que absorber.

Para aquellos que busquen estirar la experiencia, tras acabar el modo Historia se desbloquean diferentes modalidades para hacer de la aventura en un nuevo reto. Además, incluye dos simpáticos minijuegos para competir con amigos. Un cóctel de modalidades que, como marca el espíritu del juego, se disfruta más en compañía.

Por su parte, a nivel visual el juego entra por los ojos, con esos tonos llenos de color y un nivel de detalle que lucen en la consola tanto en modo portátil como de sobremesa. En definitiva, se trata de un videojuego ideal para jugar con los más pequeños de la casa, pero también con un grupo de amigos, porque el amor que desprende el achuchable Kirby asegura risas.