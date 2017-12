Estos son los alimentos que debes tomar para compensar el atracón de Navidad Fotolia Estos 10 productos te ayudarán a eliminar los excesos de estos días de fiesta EL NORTE Valladolid Jueves, 28 diciembre 2017, 21:02

¿Quién no se ha dado un buen atracón alguna vez durante estas fiestas? Estamos en época de ello, ya habrá tiempo durante el resto del año de perder esos kilitos de más. Pero lo cierto es que el problema no solo es ese aumento de peso tan temido por todos, sino que comer demasiado durante la Navidad (o en cualquier época del año) nos puede provocar empachos, estreñimiento, diarreas, hinchazón abdominal e, incluso, cefaleas. Pero, no solo eso, sino que puede ser la razón por la que padezcamos alguna enfermedad o el motivo de emporamiento de una patología de base como la diabetes, los trastornos cardiovasculares, la golata o artritis. Existen una serie de alimentos que te pueden ayudar a combatir estos problemas. Eroski Consumer ha hecho una lista con los alimentos que compensan los excesos y te harán recuperar la normalidad de las buenas costumbres alimenticias y el Diario Vasco los ha recogido. Son estos:

1

Té verde: Las infusiones de te verdé te ayudará a nivel nutricional y funcional ya que contiene sustancias como los flavonoides que tienen un gran poder antioxidante. Por cada taza de té verde que te tomes (se pueden tomar hasta dos al día), te aportará 200 miligramos de flavonoides. No obstante es importante tener en cuenta que este tipo de té puede interaccionar con medicamentos como los antibióticos. Una de las claves de esta bebida está en añadir el agua hirviendo a la taza con el té verde, a poder ser a granel, y dejarlo reposar dos minutos exactos. De este modo aprovecharemos al máximo sus compuestos biodisponibles y el punto idóneo de teína.

2

Pescado azul: Este tipo de pescado contine ácidos grasos omega 3 y compensan el consumo desmedido de grasas saturadas. Lo ideal sería que este tipo de pescado cobre mayor protagonismo en el menú semanal para conseguir aumentar el consumo de un alimento cardioprotector y reducir la ingesta de carne. Sardinas, anchoas o chicharros son algunos de los ejemplos de este tipo de pescado que se puede elaborar al horno o a la parrilla, en papillote, frito, a la planchao o al vapor, entre otros.

3

Arroz integral: ideal para equilibrar los excesos, rebajar la hinchazón abdominal y corregir el estreñimiento. Este alimento tarda más en cocerse que el arroz normal. Se puede comer como plato principal, guarnición, postre mezclado con leche y canela o como un cereal alternativo a los dulces en los desayunos por lo que no hay excusa para no tomarlo.

4

Copos de avena: Para disminuir la absorción del colesterol en el intestino nada mejor que los betaglucanos, un tipo de fibra soluble, y avenasterol, un fitosterol. Precisamente estos dos componentes los tienen los copos de avena que se cuecen con un poquito de sal. Puedes tomarlos en el desayuno, añadirlos como espesante en los purés y las cremas de verduras o a las sopas con verduras en juliana.

5

Germinados: Para estimular los procesos digestivos las semillas o los granos germinados son lo mejor ya que mejoran las digestiones, ayudan a corregir el estreñimiento y reducen la hinchazón y los molestos gases. Pueden ser de soja, alfalfa, col, remolacha o brócoli y lo más recomendable esañadir brotes o germinados a ensaladas, cremas, purés, sopas, en tortilla, vistosas y nutritivas guarniciones.

6

Manzanas asadas o en compota: Tanto para la diarrea como para el estreñimiento son muy útiles. Aportan gran cantidad de fibra y son muy fáciles de digerir y mucho más fáciles de masticar que crudas

7

Jengibre: Si eres de los que tiene malas digestiones que se acompañan de náuseas y vómitos el jengibre es la solución para tí. Si quieres eliminar los gases también te servirá al igual que para mitigar los mareos. Es importante servir el jengibre al natural (en raíz) o en polvo. Puedes utilizarlo como condimento en caldos, sopas o cremas, ya que algunas personas pueden tolerar mal el punto picante de esta raíz. También se puede tomar en infusión, y para ello hay que trocear una parte del rizoma y se pulveriza o se añade una o media cucharada rasa de jengibre en polvo por taza de agua. Luego se deja hervir de 3 a 5 minutos.

8

Sopa de verduras: ¿Qué mejor que un platito de sopa para entrar en calor cuando tienes frío en invierno? Pues debes saber que no solo te ayudará a eso sino que si hierves verduras verdes con hortalizas de temporada como la calabaza o la zanahoria junto a un puñado de garbanzos y de arroz conseguirás un gran efecto reconstituyente además de digestivo, diurético y saciante.

9

Verduras verdes: Por todos es sabido que a sanas ningún otro alimento les ganas. Verduras como la col o la berza, el brócoli, los puerros, el apio, la borraja, el cardo o los guisantes consiguen reconfortar al organismo ya que ayudan en las labores de 'aflojar' y descongestionar el aparato digestivo, estómago, intestinos, vesícula biliar e hígado. Este último y el páncreas son los órganos más afectados por los excesos de la Navidad en los que tomamos demasiado alcohol, azúcares y proteínas. No te olvides de incluir todos los días en tu menú algo verde

10

Legumbres: Ayudan a regular la glucemia, reducir los niveles de colesterol o mejorar el estreñimiento. Es importante incluir este tipo de alimento entre dos y cuatro veces por semana, variando el tipo de legumbre. Un truco: Se pueden mezclar con arroz como plato único, en sustitución de la ración de carne.