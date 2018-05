Alerta por la falsificación de varios lotes de preservativos Durex De momento, se han detectado en Serbia aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado este lunes una alerta sanitaria EL NORTE Valladolid Martes, 29 mayo 2018, 12:27

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado este lunes una alerta sanitaria que afecta a los preservativos Durex. De momento, esos lotes falsificados solo se han detectado en Serbia aunque no se descarta que puedan llegar a otros países en los próximos días.

Las unidades falsificadas afectan a cuatro modelos diferentes de preservativos Durex: Feel Thin, Extra Safe, Tickle Me y Classic. La falsificación afecta, en concreto, a las cajas de 3 unidades, un hecho confirmado también por el fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd.

Esta es la lista con el nombre de producto, número de lote y la caducidad que aparece en las unidades falsificadas:

Estas son las imágenes de los productos falsificados:

La manera más fácil de saber si el producto es falsificado o no es fijarse en el lugar en el que han sido fabricados. En el lote falso 'made in Thailand' o 'made in China', como se puede ver en las siguientes imágenes, que no aparece en las unidades originales:

Para distinguir el producto falsificado del original hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.

- Si se sospecha que un producto puede ser falsificado, que no se use, y ponerse en contacto con el distribuidor local del fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 93 842 61 37 para determinar si el producto es auténtico.

- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informar a la AEMPS.