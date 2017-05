10 falsos mitos sobre las vacunas

Que los índices de mortalidad han descendido de manera notable desde que existen las vacunas es un hecho. La primera fue contra la viruela en 1796 y fue uno de los grandes hallazgos científicos de la humanidad. Sin embargo, los movimientos antivacunas ponen el peligro no solo a aquellas personas que no quieren inmunizarse mediante este método, sino a todos los que les rodean.

Las vacunas hacen que el cuerpo cree anticuerpos contra determinados virus y/o bacterias desde las que tienen una mayor incidencia durante la infancia hasta aquellas enfermedades que tienen presencia en lugares exóticos.

A pesar de que han pasado más de dos siglos desde que se creara la primera vacuna siguen siendo muchos los mitos que las rodean. Desde la OCU han querido elaborar este decálogo para derribar algunas de estas falsas creencias.

1.- Las vacunas provocan autismo

El tiomersal, un compuesto de las vacunas, sirve para conservar inyectables gracias a sus propiedades como antiséptico y antifúngico. Se trata de un derivado del mercurio que ha causado una gran inquietud ante la creencia de que pudiera ser neurotóxico.

El Comité Mundial sobre Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud lo ha evaluado y llegado a la conclusión de que en condiciones normales de uso no produce daño. Sin embargo, ante la gran preocupación en 1999 las autoridades norteamericanas pidio que se redujera o eliminara progresivamente su uso. Hoy en día las vacunas monodosis ya no contienen este compuesto.

Otra gran creencia (auque alejada del uso del tiomersal) es que las vacunas provocan autismo. Todo a raíz de una falsa publicación en la revista científica The Lancet que relacionaba la triple vírica con este trastorno. Después se comprobó que su autor, Andrew Wakefield, había mentido. Fue expulsado del registro de profesionales médicos de Reino Unido. Aún así todavía hay mucho que creen que las vacunas provocan autismo.

2.- Las vacunas son obligatorias.

El éxito del sistema de vacunas reside en la llamada inmunidad colectiva o “de rebaño”. Es decir, un individuo no solo está protegido contra un patógeno si está vacunado de manera individual sino que lo está porque las personas que se mueven a su alrededor también se encuentran inmunizados. El problema surge cuando un colectivo no está vacunado por lo que el agente patógeno puede llegar no solo hasta esos individuos sino hasta toda la comunidad.

A pesar de esto ni en España, ni en mucho países del entorno es obligatorio vacunarse. Existen estudios que demuestran que la voluntariariedad de vacunarse es algo beneficioso para la sociedad ya que lo contrario haría fortalecerse a los 'movimientos antivacunas'. La información, en este caso es el mejor arma.

3.- Son cosa de niños

Sí, muchas de las vacunas que nos ponen a lo largo de nuestra vida se hacen durante la infancia pero no todas son específicas de esa etapa de la vida. Sin embago, existen excepciones evidentes a este mito. La vacuna de la gripe, por ejemplo está destinada a personas mayores de 65 años o todos aquellos que sufran enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o pulmonares, con diabetes, inmunodeprimidos, con insuficiencia renal, mujeres embarazadas, etc. Otro ejemplo sería la vacuna neumocócica.

Por otro lado, los profesionales sanitarios deben estar inmunizados contra una serie de patógenos ya que se encuentran en mayor contacto con ellos. Pueden ser generales para todos: triple vírica, hepatitis B, gripe, etc. o ser específicas de un área. Los que trabajan en unidades pediátricas deben vacunarse contra la tosferina.

4.- Una vacuna vale para toda la vida

El sistema inmune olvida las vacunas por eso existen recordatorios de difteria y tétanos a los 65 años.

5.- En los países desarrollados no hace falta vacunarse

La única enfermedad erradicada hasta la fecha y además, gracias a las vacunas, fue la viruela entre los años 50 y 60. El resto de patógenos siguen entre nosotros a pesar de la sensación que nos brinda el sistema sanitario y las vacunas. ón. En aquellos países donde la cobertura vacunal no alcanza a toda la población enfermedades que hoy día ya no están en nuestro medio siguen presentes, como sucede por ejemplo con la poliomielitis.

6.- Vacunarse de muchas cosas al mismo tiempo es arriesgado

Los atígenos a los que estamos expuestos siguen siendo muchos. Que en un pinchazo vayan dos o otres patógenos no supone un incremento del riesgo de ningún tipo. Tan solo se cumple mejor con el calendario de vacunas y se reduce el número de visitas al médico y por supuesto, los pinchazos.

7.- En cada comunidad autónoma vacunan de cosas diferentes

Puede que sea el único mito de la lista que tenga una base real. Durante años los caledarios de vacunación de las diferentes comunidades diferían unas de otras debido a que había vacunas sobre las que no existían un consenso sobre su utilidad real, pero esto ya no sucede.

Exite un acuerdo entre Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas para armonizar los calendarios. Dicho calendario está publicado en la página web del Ministerio de Sanidad. Ello no quita que en situaciones concretas se puedan recomendar acciones locales específicas.

8.- Ser crítico con las vacunas es anticientífico

Todavía hoy en día se discute la efectividad de algunas vacunas entre los científicos ya que realmente no todas tienen la misma relevancia. Fue muy discutida la vacuna de la varicela en edades tempranas (aunque se encuentra en el calendario) y otras suscitan inquitud sobre su efectividad real, como la de la gripe.

Por otra parte las vacunas son un medicamento y como tal tienen contraindicaciones. Los más frecuentes son los locales (dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección), pero también pueden producir efectos generales (como fiebre y malestar general pasajeros). Mucho más raras son las posibles reacciones alérgicas -como en todos los medicamentos- aunque afortunadamente excepcionales.

Por lo tanto se puede tener una visión crítica de las vacunas sin llegar al extremo de parecer un loco o no querer vacunarse.

9.- Cuando viajas al extranjero hay que ponerse muchas vacunas

Las vacunas dependen del lugar adonde se vaya a viajar, la época del año, el estado de salud del individuo y de otras vacunaciones anteriores.

Vacunarse cuando se va de viaje no solo sirve para proteger al turista de las efermedades que puede encontrarse en el país que visita si no que sirve para proteger a la población local de los posibles patógenos que lleve el sujeto. Es el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla, de la poliomielitis y de la meningitis meningocócica.

En caso de viaje hay que planificar con cuidado el tema de la vacunas entre 8 y cuatro semanas antes ya que se debe pedir cita y que luego algunas vacunas requieren de varias administraciones a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Un centro de vacunación internacional es el lugar indicado para informarse. En el Ministerio de Sanidad podrás encontrar el listado completo de todos los centros de vacunación internacional en España.

10.- Los alérgicos al huevo no pueden vacunarse

En la fabricación de algunas vacunas (la triple vírica, la de la gripe, la de la fiebre amarilla) se utiliza cultivo huevos embrionados de pollo por lo que puden presentar cantidades residuales de proteínas de este tipo. No todos los alérgicos presentan la misma sensibilidad y no todas las vacunas presentan la misma cantidad de protenías por lo que habrá personas que podrán:

- Vacunarse en un centro de atención primaria y permanecer vigilados unos 30 minutos hasta asegurarse que no produce ninguna reacción.

- Si una persona ya ha sufrido una reacción grave debe acudir a vacunarse a un hospital.

- Otros, simplemente, no podrán vacunarse.

Es muy importante consultar el prospecto de la vacuna, las secciones de advertencias y precauciones y la de contraindicaciones, porque ahí es donde se especifica si esa vacuna en concreto entraña algún tipo de riesgo.