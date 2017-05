'Persona 5', un juego con un estilo visual único

El P-Studio, responsables de la saga ‘Persona’, han vuelto a sorprender con un título magnífico que se atreve como pocos a tratar un tema tan complejo como la psique humana con maestría: ‘Persona 5’. Su narrativa es el principal fuerte de una franquicia que, entrega tras entrega, no deja de mejorar. Es un fenómeno curioso, ya que cuenta con un envoltorio y estilo de juego muy de Japón. Y es que no son pocos los juegos que, por su contenido, mecánica, ambientación u otros factores, no llegan nunca a Occidente. Son títulos pensados para el público japonés, y es allí donde funcionan. Una práctica que sucedía más habitualmente antes, pero que aún hoy se puede ver en determinados casos. Todo apuntaba a que el caso de Persona podría ser parecido, pero finalmente no fue así.

Persona 5 Plataforma: PS3, PS4 Precio:59,95 Edad: +12

Los padres de ‘Persona’ son Atlus (a la que pertenece el P-Studio), compañía japonesa conocida especialmente por sus juegos de rol japonés (JRPG), tanto a nivel de desarrollo como de publicación, como son por ejemplo ‘Tactics Ogre’ (1995, Super Nintendo) o ‘Etrian Odyssey’ (Nintendo DS, 2007). De todos sus trabajos destaca especialmente la marca ‘Shin Megami Tensei’, en la que los jugadores conocen un Japón donde conviven demonios y humanos. No obstante, y con el objetivo de darle un nuevo empaque a la ya de por sí exitosa franquicia, los desarrolladores de Atlus decidieron crear una nueva saga derivada de aquella, y así nació ‘Persona’, con una primera entrega publicada en 1996.

Sin embargo, lo que en un principio iba a ser un título más enmarcado en el género del rol japonés más puro, fue creciendo en complejidad e ideas. El gran punto de inflexión de la sala fue ‘Shin Megami Tensei: Persona 3’, que introdujo elementos de simulación social refrescando la fórmula como nunca antes y convirtiendo la marca en algo único. De hecho, basada en ella han surgido otros productos como animes o mangas. Quizás uno de los puntos más interesantes es la manera en la que aborda la psicología analítica, terminado acuñado a principios del siglo XX por el suizo Carl Gustav Jung.

El trabajo del ensayista es el elemento principal de una trama que, en cada entrega, ha ido ganando enteros hasta convertirse posiblemente en uno de los títulos que mejor guion presenta. La profundidad de los temas que trata vuelve a ser clave en ‘Persona 5’, un juego en el que los usuarios tomarán el control de un joven recién llegado a la Academia Shujin. Algunos dicen que es un mal chico, pero lo cierto es que es solo una víctima más de un sistema corrupto. En su piel, los jugadores guiarán al protagonista y a su heterogéneo equipo de inadaptados, conocido como los Ladrones Fantasma, en su camino por librar al mundo de la maldad. Y lo harán gracias a un misterioso poder que les permite viajar a un universo paralelo conocido como ‘Metaverso’, donde podrán arrancar de raíz la vileza de las personas.

La fantasía y la realidad vuelven a darse la mano en una aventura que combina a la perfección tareas tales como frenéticos combates contra criaturas sobrenaturales con otras más rutinarias como ir a la escuela o trabajar. Un Tokyo muy especial, ambientado en dos universos que funcionan como caras de una misma moneda, se planta ante un jugador que, con los protagonistas, deberá llevar una doble vida. Así, el título explora los conflictos internos y externos de un grupo de adolescentes problemáticos cuyos poderes proceden de la Persona, el concepto junguiano del «yo». Los héroes del juego se darán cuenta de que la sociedad obliga a la gente a llevar máscaras para proteger sus vulnerabilidades interiores y, al arrancarse, literalmente, sus máscaras protectoras y enfrentarse a sus propios yo, los héroes despiertan su poder interior y lo usan para ayudar a quienes lo necesitan.

Es curioso el uso que se le da al tiempo en la saga. Al vivir un año escolar, los usuarios deberán decidir qué tareas llevar a cabo cada día, de manera que la gestión del calendario se convierte en un componente de lo más estratégico. No faltan, eso sí, elementos clásicos de los juegos de rol como la exploración o el trato con otros personajes. Tampoco las mazmorras, plagadas de puzles y secretos, así como unos combates por turnos en los que será imprescindible dominar las técnicas especiales de los protagonistas y conocer las debilidades de los enemigos. Conceptos más vistos por todos, pero nunca bajo el aspecto visual tan llamativo como el de ‘Persona 5’, con escenas y animaciones de estilo anime que dejan con la boca abierta. La banda sonora, por su parte, tampoco desentona, con un sonido jazz muy particular compuesto por Shoji Meguro.

La cantidad de virtudes de ‘Persona 5’ es abismal, convirtiendo el juego en una pieza única que todo aficionado al ocio electrónico debería, al menos, probar. Es cierto que sus características tan peculiares pueden no ser del gusto de todos, pero la manera en que presenta una trama tan poderosa unida a la integración de esta con el género JRPG conocido por todos es brillante. Uno de los mejores títulos en lo que va de año.