Serías capaz de resolver este ejercicio de matemáticas para niños de primaria

Probablemente, cuando el usuario mmatigari compartió la imagen con el ejercicio sabía que a más de uno le traería un quebradero de cabeza. Como publica el Huffington Post, se encontraron respuestas de todo tipo.

Aquí tenéis el ejercicio

Apparently, this math question appeared in an exam for Grade Ones in Singapore. Lets see who can solve it.

Las respuestas fueron de lo más variado, en primer lugar hubo quién hablaba de un error en el planteamiento del ejercicio: donde hay un dos, debería haber un 2.

@matigary@ProfJNMoyo Typo: the 2 should be 20 (look at position). Top and clockwise is 6, 1, 8, 9. 6+1+3=10, 1+8+3=12, 8+9+3=20, 9+6+3=8. — Jessica Kurr (@jkurr) 18 de mayo de 2017

Error: el 2 debería ser un 20 (según la posición). Desde arriba y en dirección de las agujas del reloj, es 6, 1, 8, 9. 6+1+3=10, 1+8+3=12, 8+9+3=20, 9+6+3=8.

@matigary@ProfJNMoyo there is a typo, the 2 is supposed to be a 20, so you get 2 numbers and then add 3 to equal the number in between, so 9+6+3 = 18, and you — Victor Hernandez (@vicyuribry) 18 de mayo de 2017

Hay un error tipográfico: el 2 debería ser un 20. Hay que averiguar 2 números para sumarles el tercero y que el resultado sea el número que está en medio. Por lo tanto, 9+6+3 =18.

Por otra parte, hubo usuarios que lograron solucionar el ejercicio, eso sí, con diferentes resultados:

Y para acabar, también encontramos usuarios que se dieron por vencidos:

@matigary@ProfJNMoyo my head is spinning. That is so cruel. I know Maths is not only my strongest but l not gud at sums end of — Chris Chidarikire (@chidarikire) 17 de mayo de 2017

Mi cabeza se está volviendo loca. Esto es muy cruel, sé que las matemáticas no son mi fuerte pero no soy bueno ni con las sumas

Si queréis intentarlo en casa aquí tenéis las instrucciones:

Cada número que aparece dentro de un sector del círculo es igual a la sumo de los tres números que lo rodean( y que van escritos en los círculos más pequeños). Para rellenar los cícrulos solo se pueden usar dígitos del 1 al 9, y lo más importante, no se pueden repetir

Si ves que no consigues la solución, o que simplemente no te apetece ni intentarlo, aquí tienes las soluciones.