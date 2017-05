Un adolescente americano muere por ingesta de cafeína

Ocurrió en Carolina del Sur, a Davis Allen Cripe de 16 años se le paró el corazón por consumir bebidas con alto grado de cafeína en muy poco tiempo. Según Reuters, el joven habría consumido un café con leche del McDonald's, un refresco llamado Mountain Dew Soda, y una bebida energética en el espacio de ods horas.

La cafeína le causó una arritmia que probablemente su cuerpo no pudo soportar. Sin embargo, parece que la cafeína no fue el factor determinante, si no el tiempo ya que según testigos había ingerido la misma cantidad de cafeína el día anterior.

El joven no sufría ninguna enfermedad cardíaca, no tenía sobrepeso y era deportista, así que la hipótesis del alto nivel de cafeína en poco tiempo apunta a ser la causa más probable.

Según una estimación de la Clínica Mayo a cantidad segura para «la mayoría de los adultos sanos» sería los 400 miligramos de cafeína. De acuerdo con caffeineinformer.com, un café con leche de McDonald's tiene 142 miligramos de cafeína, el Mountain Dew unas 90 y la bebida energética, aunque se desconoce la marca, puede llegar hasta los 240. Es decir, Davisa habría consumido cerca de 500.