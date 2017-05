Qué accesorios no pueden faltar en tu coche

Hoy en día la mayor parte de los vehículos llevan incorporados algunos sistemas de emergencia pero nunca está de más saber qué no puede faltar nunca en nuestro coche, o qué accesorios extra pueden ser útiles, hoy con ayuda de la OCU te traemos unas cuantas ideas .

Empecemos por lo más básico: la documentación, carné de conducir, ficha técnica, permiso de circulación y pegatina de la ITV superada. Desde la última modificación de la Ley de Tráfico no es obligatorio incluir el recibo del seguro del coche, pero igualmente, tampoco cuesta nada llevar un justificante. No te pueden faltar: los dispositivos de señalización de peligro, el chaleco reflectante homologado (es aconsejable que el chaleco se encuentre dentro del habitáculo no en el maletero), una rueda de repuesto y las herramientas necesarias para cambiarla

Como accesorios recomendados, la OCU también aconseja: un kit antipichazos; algún elemento para fijar como cinta adhesiva, nos puede ayudar en el caso de que nos quede colgado un retrovisor; botiquín, siempre es recomendable llamar a la ambulancia por pequeño que sea el accidente pero para primeros auxilios nos puede servir; bolígrafo y papel; un pequeño extintor; o una linterna.