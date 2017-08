Una Red llena de mentiras

Un algoritmo que relega las ‘fake news’ a las últimas posiciones

El gigante de internet juega un papel fundamental en la difusión de noticias por la red, sean falsas o veraces. Si un usuario introduce el titular de una noticia falsa, al buscador no le queda otra que remitir al artículo en cuestión. Sin embargo, gracias al refinamiento de sus algoritmos de búsqueda –que ellos mismos reconocen que no son infalibles–, las noticias cuyas fuentes no sean fiables aparecerán especificadas como tal y ocuparán el final de la página, frente a otras contrastadas que desmientan ese bulo.