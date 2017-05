Las portátiles, en manos de Nintendo

La compañía japonesa Nintendo ha sorprendido a los aficionados con el anuncio de una nueva portátil: Nintendo 2DS XL, una nueva opción para los consumidores que se sitúa entre las consolas Nintendo 2DS y New Nintendo 3DS XL. La noticia ha resultado ser una sorpresa especialmente porque la industria en general estaba centrada en la última gran baza de la compañía. Tras el fracaso de ‘Wii U’, el pasado 3 de marzo los nipones demostraron que estaban más vivos que nunca con el lanzamiento de una máquina que rompió todos los esquemas. Nintendo Switch se convirtió ni más ni menos que en el mejor lanzamiento de una consola en España según la consultora independiente Gfk, con 44.673 unidades vendidas en su primer fin de semana. En países como EEUU, tal y como adelantó antes de cifras oficiales el periodista del New York Times Nick Wingfield, Switch fue el mejor lanzamiento de una consola de Nintendo.

Los números que aporta la compañía sitúan las unidades vendidas en 2,74 millones en todo el mundo en su primer mes de vida (son datos fijados por Nintendo a 31 de marzo de 2017). Un éxito total que ha sorprendido hasta a los propios creadores, y es que las expectativas no eran tantas. En primer lugar, porque la salida de Switch se produjo en una fecha que no destaca precisamente por las ventas, como sí puede ser por ejemplo Navidad. Además, los juegos que acompañaron a la consola eran más bien pocos, entre los que destacaba, eso sí, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, ante el que se ha rendido crítica y público.

Sin embargo, la gente ha acudido en masa a por su Nintendo Switch, atraídos especialmente por su carácter híbrido. Desde que se anunció, la principal novedad de la máquina fue su capacidad de ser consola doméstica y portátil al mismo tiempo. Es más, la vertiente portátil es muy posiblemente el gran factor que, con más peso, la hace destacar sobre su competencia. El hecho de jugar al mencionado ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ o al recientemente estrenado ‘Mario Kart 8: Deluxe’ en cualquier lugar, fuera de casa, es un valor añadido único. El éxito de Switch ha contribuido además a silenciar los augurios del fin de las consolas y, especialmente, de las portátiles frente a sus fieros competidores: los teléfonos móviles.

No obstante, si hay una compañía que puede decir bien alto que las máquinas portátiles tienen un potencial único, esa es Nintendo, y lo ha dejado muy claro con su apuesta por una máquina híbrida. De hecho, la fallida ‘Wii U’, con su mando de control con pantalla, ya adelantaba que los de Kyoto querían que te olvidases del televisor. Sobra decir que los creadores de Mario y compañía son los líderes del mercado portátil, un coto que controlan desde sus orígenes en la década de los 80. Por aquellos años vio la luz ‘Game & Watch’, considerada la primera portátil de la historia. Su buena acogida por parte del público llevó a otros gigantes tecnológicos a imitar el producto.

Pero una vez más, Nintendo volvió a poner sus cartas sobre el tablero, ganando la partida. Era el año 1989 y una pequeña pieza de hardware era lanzada para ir directamente al estrellato: ‘Game Boy’. Con su característica pantalla que mostraba solo tonos grises, una memoria RAM de 8 kb y un procesador (el Z80) a una velocidad de 4 MHz, la consola de bolsillo se convertía en toda una pieza de ingeniería que, con el apoyo de títulos tan importantes como ‘Tetris’, conquistó el mercado global. Desde entonces, este ha sido terreno de Nintendo pese a los intentos de la competencia y ‘Game Boy’, que con cada edición se ha ido estilizando y haciendo más potente, es la tercera consola más vendida de la historia con casi 120 millones de unidades.

¿Qué portátil ha podido superarla? Otra creación de Nintendo, la ‘Nintendo DS’ (2004), la cual con algo más de 154 millones de unidades se bate con la todopoderosa Playstation 2 por ser la consola más vendida de la historia. Precisamente los creadores de Playstation, Sony, no dudaron en lanzarse al mercado portátil con ‘PSP’ (2004), máquina que nacía como todo un centro multimedia portátil que buscaba responder a Nintendo y su DS. Un duelo similar se ha vivido en la actualidad cuando se enfrentaron Nintendo 3DS, que introducía efecto estereoscópico en su pantalla inferior y la potente ‘PS Vita’. Pero por alguna razón que Sony no ha explicado demasiado en detalle, ‘PS Vita’ ocupa un segundo o hasta tercer plano en el futuro de la compañía y el potente catálogo de la consola de Nintendo ha decantado la balanza a su favor.

Conscientes del éxito, los de Kyoto no tardaron en lanzar diferentes revisiones de la que hasta ahora era su última portátil (sin meter en el saco a Switch); como una versión más grande, Nintendo 3DS XL; una más potente, New Nintendo 3DS (y su propia edición XL); e incluso, pasada la moda, una versión sin efecto 3D, Nintendo 2DS. Un baile de nombres que puede confundir a cualquier aficionado algo despistado y al que ahora hay que sumar New Nintendo 2DS XL. Esta consola es más ligera que la New Nintendo 3DS XL, pero tiene la misma potencia e incorpora, como no podía ser de otra forma, lector NFC integrado para poder usar tarjetas y figuras amiibo.

Pese a la sorpresa, con ella Nintendo ha querido dejar claro que el catálogo de lo que ella misma llama «la familia de consolas Nintendo 3DS» aún tiene mucho que ofrecer, con títulos importantes que esperan los aficionados como ‘HEY! PIKMIN’. Por otro lado, en una entrevista del presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, otorgada recientemente a la revista Time, el alto cargo reconocía que observaron un nicho de mercado que no tenían cubierto, un espacio a cubrir entre 2DS y 3DS XL. Algunos lo han considerado un movimiento inoportuno, pero lo cierto es que este lanzamiento deja claro que en cuanto a portátiles, Nintendo puede hacer y deshacer a su antojo al no tener ningún competidor frente a ella. Veremos hasta cuándo se mantendrá como dueña y señora de los bolsillos de los usuarios.