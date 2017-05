La joven a la que Risto insultó en su programa y el presentador responden a la polémica

La polémica desatada cuando Risto llamó a una de las primeras invitadas de su nuevo programa «calientapollas» ya tiene respuesta por parte de los dos protagonitas. El presentador de 'All you need is love... o no' se ha limitado a un tuit y olvida que, la costumbre de señalar así históricamente siempre ha caído del lado de las mujeres:

Gracias por vuestros comentarios! La semana que viene traeremos a un calientabragas, para que no se diga. #PapelDeFumar#AllyouneedIsSex — Risto Mejide (@ristomejide) 9 de mayo de 2017

Por otra parte, Carolina, la chica que mantenía una relación de amistad con su compañero de piso también ha comentado las palabras del polemista en una estrenvista a La Vanguardia. «Lo que Risto hace es un papelón y tenían que darle algo de polémica a la historia. A mí no me preocupa, solo me importa lo que piensen de mí las personas a las que quiero. Risto es el que sale perjudicado porque es una imagen pública», afirmó.

Ya durante la entrevista con Irene Junquera, en el propio programa aseguró: «Si lo sé, hubiera parado antes».