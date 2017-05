El último bulo de Whatsapp riza el rizo

¿Un año de suscripción gratuita a Netflix? ¿En serio? ¿Vaya chollo, no? Como no podría ser de otra manera es otro bulo más de los que circulan, en esta ocasión, por Whatsapp. Por mucho que reenvíes el mensaje a tus contactos no conseguirá nada: salvo que roben tus datos. La policía avisa a través de las redes sociales (tanto Facebook como Twitter)

El falso mensaje va acompañado por el logotipo del canal y por un supuesto enlace a la web de la compañía. Pero, en realidad, al pinchar en él el usuario va a otra página que suplanta la identidad de Netflix.

Si ya has hecho caso del falso mensaje no te asustes, lo que debes hacer es avisar a tu operadora de telefonía móvil y solicitar que te dé de baja en los servicios premium que no habías solicitado.

Si te llega simplemente no hagas caso, no hagas click en el enlace y, además, bórrarlo. Ya sabes, ten mucho cuidado con este tipo de mensajes que prometen cosas gratis, ofertas demasiado buenas para ser verdad o cupones de descuento de conocidas marcas.

Netflix regala un mes de prueba y nada más. Después debes escoger entre una de las tarifas que ofrece.