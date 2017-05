Ayer, un cocinero amateur, hoy Risto Mejide. Los comentarios machistas no descansan

Parece que no tiene fin. A estas alturas ya deberían saber los rostros televisivos que existen comentarios que no deberían salir de sus bocas. Si ayer era José Luis, concursante de Masterchef la diana de las crítica en Twitter por soltar perlas tales como «me irá a bajar la regla» ahora ha sido Risto Mejide el que ha pronunciado la frase (o más bien la palabra de la polémica).

Telecinco estrenaba, después de mucha promoción, el programa 'All you need is love... o no' una especie de 'Lo que necesitas es amor' renovado: hay cámaras ocultas, citas exprés, reencuentros y declaraciones de amor. Pero lo que trascendió es que Risto llamó a una de las protagonistas del programa «calientapollas».

La sección de Irene Junquera consiste en buscar historias de amor y ahí estaba. Luis, enamorado de su compañera de piso Carolina. Él pensaba que ella podría corresponderle... pero iba a ser que no. En la conversación que mantiene Carolina con Irene la chica deja claro que lo único que quiere es una amistad. Y entonces Risto sacó su lado más... reaccionario: «Lo que estoy pensando no lo puedo decir... Pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas».

En el plató nadie le respondió. Y claro, una vez más, la cordura que muchas veces no se ve por la televisión la puso Twitter (otras veces resulta al contrario, hay que reconocerlo)

Según @ristomejide dar la mano a un AMIGO en el cine, sin segundas intenciones, es ser una calientapollas. Sin duda lo peor de #allyouneed1 — Anna (@VicenteAnna) 8 de mayo de 2017

Siglo XXI y si señores, Risto ha llamado a una chica que le da la mano a su amigo al ver a una película "Calientapollas" #AllYouNeed1 — Kika (@PuesLaKika) 8 de mayo de 2017

Calientapollas?Y el tío que no entendió el NO la primera vez? Qué lástima que no se te calentara el cerebro y no la boca Risto #allyouneed1 — Pecorina (@BeaCeD) 8 de mayo de 2017

Risto Mejide llamando calientapollas a la chavala, en televisión, luego que hagan campañas contra el machismo. #Allyouneed1 — Andrea. (@andreee_andrea) 8 de mayo de 2017

Vamos, que se puede ser amigo de un hombre si eres mujer y viceversa. Después hacemos campañas contra la violencia sexual, en fin. Una cosa es la provocación y otra la hipocresía.