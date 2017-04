La fiebre del rompecabezas

La histórica compañía de videojuegos SEGA ha sorprendido con el lanzamiento de ‘Puyo Puyo Tetris’, un título que aúna lo mejor de estos dos clásicos en un solo programa con una propuesta tan fresca como divertida que promete piques por doquier. Hay géneros que nunca pasan de moda y generación tras generación no dejan de fascinar a los usuarios. Es el caso de los rompecabezas, eterno pasatiempo que no solo han sabido sobrevivir al paso del tiempo como pocos otros, sino que además forma parte del mismo germen que dio origen a la industria del videojuego. Se vierten ríos de tinta digital escribiendo sobre si aquel tipo de juego ha evolucionado de una u otra manera, que si este otro se ha estancado… Con los puzles el efecto es curioso: nadie habla demasiado de ellos, pero siempre están.

No en vano, una de las marcas que más ingresos genera a sus responsables, y hablamos de cifras millonarias, es un título del género de los rompecabezas. Exacto, ‘Candy Crush’. Por este y otros motivos, SEGA quiere seguir apostando por el género, esta vez con un ‘dos en uno’ histórico que trae lo mejor de dos grandes. No obstante, antes de ir a los detalles de esta sorprendente mezcla, conviene repasar la historia, aunque sea mínimamente, de cada uno de ellos.

Puyo Puyo Tetris Plataforma PS4, Nintendo Switch Precio: 39,99 Edad: +3

‘Puyo Puyo’, por su parte, vio la luz en Japón en 1991 como un título inspirado en los clásicos de aquella época. En él, los jugadores deben alinear 4 burbujas o más del mismo color y conseguir así diferentes combinaciones encadenadas hasta llenar la pantalla del rival. Lo más curioso es que, con el objetivo de llegar a occidente, el título se acogió bajo la larga estela del mítico erizo Sonic con un cambio de nombre y una adaptación al universo del mamífero azul: ‘Mr. Robotnik’s Mean Bean Machine’ (Mega Drive, 1993). Por supuesto, una de las inspiraciones de aquel ‘Puyo Puyo’ no era otro que ‘Tetris’, un juego con el que la mera lectura de su nombre ya invita a tararear la clásica melodía.

‘Tetris’ es un videojuego que nació en 1984 en la Unión Soviética y que desde entonces nunca se ha bajado del trono como rey de los puzles dentro del sector. Aunque sobre explicarlo, se trata de un título en el que desde la parte de arriba de la pantalla caen una serie de piezas de diferentes formas llamadas tetrominós que hay que encajar para formar líneas. No es solo uno de los juegos más vendidos de la historia, sino que su llegada a occidente fue digna de cualquier thriller, tal y como narró Box Brown en el cómic ‘Tetris, el juego del que todos hablan’ (Héroes de Papel, 2016). De lo que no cabe duda es de que es un juego eterno que se ha ido reinventando con el tiempo pero manteniendo intacta una esencia que no pasa de moda.

Ahora, estos dos monstruos de los rompecabezas están dispuestos a demostrar que juntos pueden ser el juego de puzles definitivo. La fusión, que ha desarrollado SEGA para PS4 y la recién estrenada Nintendo Switch, se llama ‘Puyo Puyo Tetris’ y pese a que no se han estrujado mucho el cerebro para encontrar un nombre, lo cierto es que el sinfín de contenidos que ofrece es digno de elogio.

Para empezar, uno de los que más llama la atención es el modo Aventura, dirigido a aquellos que prefieran jugar en solitario. El objetivo es completar 10 actos únicos, cada uno de ellos con 10 niveles diferentes estructurados bajo una surrealista y simpática trama que sirve de excusa para aprender la técnica con desafíos de todo tipo. No obstante, la gran estrella de ‘Puyo Puyo Tetris’ es sin duda el Modo Arcade, en el que se engloban distintas opciones de juego tan variadas como ‘Swap’, en la que los usuarios deberán competir jugando a ‘Puyo Puyo’ y a ‘Tetris’ alternando cada pocos segundos; o Fusión, en el que en un mismo panel caen piezas de los dos juegos. Pruebas específicas a contrarreloj, multijugador online con rankings mundiales, una modalidad en la que los usuarios pueden utilizar diferentes potenciadores para ganar ventaja… Para gustos, colores.

Este es el principal fuerte de un juego con el que SEGA ha hecho un gran trabajo, siempre manteniendo intacto ese pique sano que provoca cada partida. Se trata de puzles muy sencillos de jugar, pero bastante complicados de dominar. Eso sí, el aprendizaje es un proceso muy satisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta que permite multijugador para hasta cuatro jugadores al mismo tiempo, lo que provoca todo un espectáculo de fichas. Destaca la versión de Nintendo Switch gracias a las características de la propia consola, que permite jugar en cualquier sitio también con otro amigo por la posibilidad de utilizar los mandos Joy-con como dos controladores individuales solo con sacarlos de la consola.

La desafiante sencillez de ‘Puyo Puyo Tetris’ unido a su componente nostálgico, la posibilidad de disfrutar de dos grandes del género en un mismo juego y la gran variedad de opciones que ofrece lo convierten en un imprescindible.